E' stata una settimana molto importante per il calcio europeo: in Italia si sono definite le semifinali di Coppa Italia, con il Milan che sfiderà l'Inter e la Fiorentina che giocherà contro la Juventus; in Inghilterra si è giocato invece il campionato con il Tottenham di Conte che è stato rimontato dal Southampton. In vantaggio prima 1 a 0 e poi 2 a 1, la squadra di Conte è stata sconfitta nei minuti finali con il match finito 3 a 2, un risultato sorprendente per il modo in cui è maturato. Ha suscitato molto clamore mediatico la reazione di Antonio Conte durante il match, dapprima infastidito e poi deluso per il modo in cui il Tottenham ha perso tre punti.

Non è mancata l'ironia tramite i social, non da parte degli utenti ma dai vincitori del match, il Southampton. La società inglese, tramite i profili social ufficiali, ha ironizzato proprio sulla reazione di Antonio Conte con un video dedicato in cui c'è un sottofondo musicale simpatico. Un video che è stato commentato da molti follower del Southampton e che è stato condiviso in diversi social network.

Il tecnico del Tottenham Conte protagonista dei social dopo la sconfitta contro il Southampton

L'arrivo dalla Juventus di Rodrigo Bentancur e di Dejan Kulusevski sembrano non aver rinforzato in maniera adeguata il Tottenham, che nel match della 24esima giornata del campionato inglese ha subito una sconfitta in rimonta contro il Southampton.

Attualmente, la squadra di Conte è settima distante 4 punti dal West Ham quarto, ma il Tottenham deve recuperare tre match. Sorprende l'ironia del Southampton, che su Instagram ha condiviso un video con protagonista il tecnico pugliese, dapprima intento nelle proteste e successivamente deluso dal risultato. Tanti i messaggi dei follower che hanno gradito l'ironia del post, che evidentemente è stato condiviso su diversi social.

Il mercato del Tottenham

Il Tottenham è stato molto criticato da diversi addetti ai lavori ma anche dei tifosi per il mercato di gennaio. In tanti non hanno gradito gli acquisti di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, che alla lunga potrebbero costare circa 70 milioni di euro e che non hanno ancora raccolto molto minutaggio fino ad adesso.

Il tecnico Conte ha difeso la decisione del direttore generale del Tottenham, Fabio Paratici, di rinforzare la squadra con l'uruguaiano e lo svedese. Elogi particolari soprattutto al centrocampista classe 2000, che potrebbe diventare un giocatore molto importante, considerando quello dimostrato al Parma ed in alcuni match anche nella società bianconera.