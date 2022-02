La Juventus è stata la protagonista del mercato di gennaio. Gli arrivi di Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic ne sono la dimostrazione. Si tratta di investimenti costati molto, ma in parte ripagati dalle cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, trasferitisi al Tottenham. Fra prestito e acquisto del cartellino la società bianconera potrebbe guadagnare dalle partenze dei due centrocampisti circa 70 milioni di euro.

Secondo alcune indiscrezioni il Tottenham potrebbe attingere ulteriormente nel campionato italiano nel Calciomercato estivo per rinforzare la difesa.

Si valuta infatti un rinforzo importante nel settore difensivo. Sono tanti i nomi seguiti dalla società inglese, fra questi Stefan De Vrij dell'Inter, Khalidou Koulibaly del Napoli e Matthijs De Ligt della Juventus.

Proprio il giocatore bianconero potrebbe essere una delle cessioni importanti della Juve nel calciomercato estivo. Dalla sua partenza la società potrebbe guadagnare circa 80 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utilizzata per rinforzare il settore avanzato, considerando che a centrocampo e in difesa gli acquisti potrebbero essere a parametro zero. Piacciono Franck Kessié e Alessio Romagnoli del Milan, in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe arrivare anche Andrea Cambiaso del Genoa.

Il difensore De Ligt potrebbe trasferirsi al Tottenham a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato anche il Tottenham sarebbe interessato a Matthijs De Ligt per il calciomercato estivo. Il difensore oltre alla società inglese, piace anche al Chelsea e al Bayern Monaco. La sua partenza potrebbe essere agevolata in caso di mancato prolungamento di contratto con la Juventus.

L'olandese è in scadenza di contratto a giugno 2024. Per questo potrebbe partire a giugno per cercare di monetizzare maggiormente dal suo cartellino. Se si dovesse arrivare a un anno dalla scadenza della intesa contrattuale, la sua valutazione di mercato potrebbe infatti poi essere minore.

Il resto del mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi inglesi non trovano conferme fra quelli italiani. Risulta difficile pensare che De Ligt possa accettare il Tottenham, a meno che Conte riesca a qualificarsi alla Champions League. L'olandese potrebbe invece essere attirato maggiormente da un'esperienza professionale in una società che lotta per vincere la Champions League come Chelsea e Bayern Monaco.

Intanto la società bianconera è al lavoro per rinforzare la difesa a giugno. Oltre all'arrivo di Gatti, attualmente in prestito al Frosinone, la Juventus potrebbe acquistare anche Bremer del Torino, che ha recentemente prolungato il suo contratto fino a giugno 2024. In caso di offerta importante potrebbe trasferirsi nella società bianconera.