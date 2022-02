La rivoluzione è partita a gennaio, in anticipo rispetto ai tempi previsti come dichiarato da Nedved, ma Vlahovic e Zakaria sono solo i primi tasselli di una Juventus che vuole trasformarsi. La dirigenza bianconera si muove per ridare ad Allegri una rosa competitiva in Italia e in Europa, con obiettivi chiari: si cercano profili giovani, talentuosi, già con una buona esperienza e che non facciano salire alle stelle il monte ingaggi. Così il prossimo obiettivo sembra essere Zaniolo della Roma che rientra perfettamente in tutti i parametri. Il suo futuro potrebbe dipendere anche da quello di Dybala, che deve rinnovare il suo contratto con i bianconeri.

Juventus-Dybala: il rinnovo è una partita ancora aperta

Prima di pensare al mercato in entrata, la Juventus deve però risolvere la questione Paulo Dybala. Il rinnovo è ancora in stand by: il principio di intesa delle ultime settimane del 2021 non vale più, bisogna ridiscutere l’accordo. Per questo a fine febbraio le parti si incontreranno di nuovo con Cherubini e Arrivabene che dovrebbero mettere sul piatto un nuovo contratto da 7 milioni di euro più 3 di bonus. Un’offerta non molto diversa da quella di 8 più 2 che aveva portato il sereno nell’affare.

La volontà del giocatore sarebbe quella di restare a Torino, per questo non ha mai parlato, secondo i rumors, con le altre società che lo vorrebbero: Inter e Manchester City in testa.

Molto dipenderà da Jorge Antun: la Juventus vorrebbe tagliare le commissioni dell'agente per alleggerire l'esborso economico, il procuratore sportivo dovrà assecondare questa richiesta o cercare una nuova squadra per l'argentino.

Zaniolo alla Juventus insieme a Dybala: sarebbe possibile

Il rinnovo di Paulo Dybala, se davvero dovesse arrivare, non escluderebbe l’acquisto di Zaniolo, che in prima battuta è stato accostato dalla Juventus proprio come possibile sostituto dell'argentino.

I piani bianconeri potrebbero però essere diversi: i dirigenti potrebbero pensare di acquistare l'azzurro anche con la permanenza dell’argentino visto che il settore offensivo bianconero è destinato a cambiare molto la prossima estate. Kean sarebbe vicino all’addio, soprattutto dopo l’arrivo di Vlahovic, Morata è un pupillo di Allegri ma resterà solo se l’Atletico Madrid dovesse concedere lo sconto sul riscatto e Kaio Jorge potrebbe essere ceduto in prestito, idea rifiutata a gennaio dal giocatore, per farsi le ossa.

Con queste mosse la Vecchia Signora avrebbe il giusto spazio sia in rosa che alla voce stipendi del bilancio. La trattativa con la Roma potrebbe decollare presto anche perché Pinto nelle scorse settimane ha detto chiaramente che il futuro di Zaniolo potrebbe essere lontano dalla Capitale. Di certo non sarebbe un colpo low cost: per meno di 50 milioni i capitolini difficilmente si siederebbero al tavolo delle trattative, anche se i bianconeri potrebbero mettere sul piatto McKennie, che piace a Mourinho, per abbassare le richieste giallorosse.