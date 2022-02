La Juventus è stata la protagonista del mercato di gennaio con gli arrivi di Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Investimenti importanti che confermano la volontà della società bianconera di ritornare ad essere competitiva in campionato ed in Champions League. La società bianconera potrebbe rinforzarsi in maniera importante anche nel Calciomercato estivo, attingendo al mercato dei parametri zero ma anche acquistando giocatori di qualità in prossimità di scadenza e quindi a prezzo agevolato.

È il caso di Ryan Gravenberch dell'Ajax, ma anche di Thilo Kehrer, difensore del Paris Saint Germain che può giocare centrale, terzino destro ma anche centrocampista. Non è considerato un titolare dal tecnico Mauricio Pochettino, ma anche in questa stagione sta disputando diversi match. Tre partite in Champions League, 16 nel campionato francese con 2 gol, 3 in Coppa di Francia ed 1 in Supercoppa di Francia. La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro.

Il giocatore potrebbe arrivare in quanto il Paris Saint Germain potrebbe offrirlo come contropartita tecnica per l'acquisto di Moise Kean.

Il difensore Kehrer potrebbe essere offerto per l'acquisto di Kean

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Paris Saint Germain potrebbe acquistare Moise Kean a giugno offrendo come contropartita tecnica il difensore Thilo Kehrer, valutato circa 25 milioni di euro.

Considerando che la punta italiana ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro, la società francese potrebbe aggiungere una somma in contanti da circa 10-15 milioni di euro. Il difensore potrebbe essere un rinforzo gradito dal tecnico Allegri, anche perché avrebbe un giocatore utile da schierare non solo come difensore centrale ma anche come terzino.

Può giocare anche a centrocampo, essendo bravo nell'impostazione di gioco oltre che nel garantire quantità. La seconda parte della stagione ci dirà molto del futuro professionale di Moise Kean. Il 4-3-3 recentemente schierato da Massimiliano Allegri potrebbe valorizzare molto Kean non solo nel ruolo di punta centrale ma anche di fascia come alternativa a Morata.

Proprio lo spagnolo se dovesse confermare le prestazioni degli ultimi match potrebbe anche essere riscattato dalla Juventus a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere il riscatto del cartellino di Alvaro Morata a fine stagione. Come è noto lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid. La società bianconera potrebbe acquistarlo a titolo definitivo per circa 35 milioni di euro. Difficile però che a tale somme possa definirsi l'investimento. Per questo, Atletico Madrid e Juventus potrebbero incontrarsi per concordare una nuova valutazione di mercato dello spagnolo. La società bianconera vorrebbe spendere intorno ai 20 milioni di euro.