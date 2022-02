Inter e Juventus penserebbero già alla sessione di Calciomercato della prossima estate.

Il club nerazzurro, nonostante l'arrivo di Robin Gosens, vorrebbe un altro esterno, specie se dovesse partire Ivan Perisic. Il croato ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e chiederebbe circa sei milioni di euro per il rinnovo, anche se non disdegnerebbe un'avventura in Premier League. Inzaghi vorrebbe che prolungasse il rapporto, ma come alternativa avrebbe fatto il nome di Andrea Cambiaso, giocatore del Genoa, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Il calciatore piacerebbe anche alla Juventus, ma i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto uno scambio alla pari con Zinho Vanheusden, ora in prestito in Liguria, o cedere ai genovesi a titolo definitivo il cartellino di Eddie Salcedo, attualmente allo Spezia di Thiago Motta.

McKennie può essere la carta per Nicolò Zaniolo

Un ex nerazzurro, Nicolò Zaniolo, potrebbe essere il colpo della prossima estate della Juventus. Il centrocampista ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2024, un valutazione di circa 30 milioni di euro. Il direttore sportivo della Roma, Pinto, ha recentemente fatto intendere di non essere sicuro della permanenza del ragazzo per la prossima stagione calcistica. Dei contatti ci sarebbero stati già nel mese di dicembre.

Il talento, interesserebbe anche al Tottenham di Antonio Conte che ha da poco ingaggiato Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur.

Il cartellino dell'americano Weston McKennie potrebbe essere fondamentale per intavolare l'operazione con la Roma.

Juve: De Ligt piacerebbe al Chelsea di Tuchel

Il mercato estivobdella Juventus potrebbe poi essere finanziato dalla partenza di De Ligt che, in caso di offerta allettante, lascerebbe la Continassa.

La sua valutazione sarebbe di circa 70 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero, oltre al Barcellona, anche Chelsea e Bayern Monaco. I Blues potrebbero accelerare in estate in vista del possibile addio di Rudiger, che dovrebbe trasferirsi alla corte di Carlo Ancelotti al Real Madrid.

De Ligt potrebbe essere ceduto dai bianconeri in caso di buona offerta: il giocatore potrebbe decidere di cambiare aria se gli venisse garantita la centralità nel progetto del Chelsea.

I bianconeri, già nella sessione di trasferimenti che si è da poco conclusa, si sono cautelati acquistando le prestazioni di Federico Gatti, sbaragliando la concorrenza del Torino. Il calciatore terminerà la stagione con il Frosinone, per poi intraprendere una nuova avventura da luglio.

In Premier League potrebbe essere anche il futuro di Alvaro Morata che sarebbe il nuovo obiettivo dell'Arsenal per potenziare l'attacco dopo la cessione al Barcellona di Aubameyang.