L'Inter e la Juventus sono sempre al centro delle voci di Calciomercato, sia per questa sessione invernale di trattative, sia per giugno.

Nel frattempo arriva un'indiscrezione che non farà piacere a nessuna delle due squadre riguarderebbe Robin Gosens, seguito da mesi da entrambe le società. Il calciatore tedesco classe '94 dell'Atalanta, infatti, sarebbe vicino a trovare l'accordo per trasferirsi al Newcastle. Il calciatore, ora infortunato, potrebbe decidere di andare in Premier League già in questa sessione invernale o (più probabilmente) se non dovesse chiudersi la trattativa, l'affare potrebbe essere rimandato alla prossima estate.

La società bergamasca accetterebbe circa 25 milioni di euro e sarebbe propensa alla cessione perché il contratto del laterale è in scadenza nel 2023 e non vorrebbe rischiare di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Gasperini avrebbe già avallato tale scelta anche perché, in quella posizione del campo, starebbe trovando ottime risposte dalle prestazioni di Pezzella.

La Juventus vorrebbe ingaggiare Niklas Süle a parametro zero

Il calciatore del Bayern Monaco Niklas Süle sarebbe il possibile colpo per la difesa della Juventus, che potrebbe ingaggiarlo a parametro zero durante la prossima sessione di mercato.

Il centrale difensivo tedesco, che interesserebbe anche a Chelsea, Barcellona e Newcastle, vorrebbe cambiare aria per giocare in un club che gli possa garantire maggiore centralità nel progetto.

Il tedesco, classe '95, se eventualmente dovesse passare in bianconero potrebbe diventare l'erede di Giorgio Chiellini.

Il centravanti Caicedo per potenziare il reparto nerazzurro

L'Inter, invece, starebbe stringendo i tempi per avere Felipe Caicedo. Il centravanti classe '88 potrebbe ritrovare mister Simone Inzaghi (dopo il passato comune alla Lazio), il tecnico piacentino avrebbe espresso l'esigenza di avere una nuova punta dopo l'ennesimo stop occorso a Joaquin Correa.

L'argentino si è fermato durante la partita di Coppa Italia contro l'Empoli per un problema ai flessori.

Il Genoa potrebbe dare il consenso a Caicedo al fine di svincolarsi in questi prossimi giorni per poi andare alla Pinetina. L'esperto attaccante dell'Ecuador potrebbe agire nello scacchiere tattico sia come centravanti che come seconda punta, per permettere di rifiatare ad Alexis Sanchez e Lautaro Martinez.