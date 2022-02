L'Inter starebbe già valutando le operazioni per potenziare la rosa del futuro. Dopo aver messo a segno il colpo targato Robin Gosens, potrebbe intavolare un'altra trattativa con la squadra allenata da Gianpiero Gasperini al termine della stagione. Il tecnico ex Genoa accetterebbe l'arrivo di Sebastiano Esposito, ora in prestito al Basilea.

L'attaccante napoletano potrebbe veder svanire il sogno di giocare nella sua squadra del cuore per la seconda volta perché la volontà dei dirigenti degli Zhang sarebbe quella di far cassa dalla vendita del suo cartellino, che avrebbe una valutazione di circa 12 milioni di euro.

Sotto la guida di Gasperini avrebbe maggiori possibilità di crescere calcisticamente e sopratutto giocare con maggior minutaggio vista anche la delicata situazione che riguarda Josip Ilicic. L'operazione potrebbe andare a buon fine a giugno quando l'attaccante tornerà dal prestito in Svizzera. All'Inter non troverebbe spazio perché Inzaghi avrebbe già dettato le linee guida affinché si dia continuità al progetto in corso.

L'Inter punterebbe su Frattesi e Scamacca per l'estate

La cessione del giovane calciatore campano potrebbe garantire un proficuo bottino necessario per intavolare una trattativa con il Sassuolo che consisterebbe nell'acquisto delle prestazioni di Davide Frattesi. Il centrocampista sarebbe un reale obiettivo dell'Inter che avrebbe già avuto dei contatti con Carnevali.

La valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro ma gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero permettere anche un'operazione basata sul prestito con diritto di riscatto. L'ex Monza avrebbe potuto già vestire la maglia nerazzurra approdando alla Pinetina nella finestra di mercato che si è appena conclusa. La mancata partenza di Matias Vecino avrebbe rovinato i piani.

Il calciatore, infatti, seguito anche dal Napoli è rimasto alla Pinetina nonostante non sia centrale nei piani del tecnico ex Lazio. Il suo contratto in scadenza nel 2022 non dovrebbe essere rinnovato e, per questo, le squadre interessate alle sue prestazioni avrebbero preferito attendere il termine della stagione magari per ingaggiarlo a parametro zero senza dover pagare il costo del cartellino.

Con il Sassuolo, inoltre, l'Inter avrebbe già avanzato i contatti per avere Gianluca Scamacca che, così come Frattesi, dovrebbe essere il colpo della prossima estate nerazzurra. L'attaccante dovrebbe essere pagato circa trenta milioni di euro per garantire un profilo simile alle caratteristiche di Dzeko.