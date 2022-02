La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale. Potrebbe confermarsi anche in estate, anche perché nel 2023 la società bianconera festeggerà i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli. Ci si aspettano quindi investimenti importanti in tutti i settori, a maggior ragione se la Juventus riuscisse a concretizzare delle cessioni. Fra i possibili partenti della società bianconera a giugno c'è Paulo Dybala: l'argentino è in scadenza di contratto a giugno. In caso di mancato prolungamento dell'intesa contrattuale con la Juventus lascerebbe a parametro zero la società bianconera.

Potrebbe invece garantire una somma importante la partenza di Matthijs de Ligt, del quale si parla di un possibile interesse concreto di Paris Saint Germain, Barcellona e Chelsea. La sua cessione potrebbe garantire circa 80 milioni di euro, somma che potrebbe essere investita nell'acquisto di un sostituto di Dybala. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera c'è Joao Felix, punta dell'Atletico Madrid che non è considerato un titolare dal tecnico Simeone. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro.

Possibile l'acquisto di Joao Felix

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di acquistare Joao Felix a giugno. Un investimento che però si concretizzerebbe in caso di alcune cessioni.

Il portoghese potrebbe sostituire Dybala, che va in scadenza di contratto a giugno e potrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera. La somma necessaria all'acquisto del portoghese potrebbe arrivare da Matthijs de Ligt, che la Juventus potrebbe vendere per circa 80 milioni di euro. Il difensore olandese indipendentemente dalla qualificazione alla Champions League potrebbe essere utile per monetizzare ed eventualmente migliorare la Juventus.

Anche perché la società bianconera potrebbe decidere di sostituirlo con un parametro zero. Diversi i giocatori in scadenza a giugno che potrebbero rinforzare la difesa bianconera. Fra questi piace Kalidou Koulibaly, giocatore del Napoli che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società campana. De Laurentiis vorrebbe diminuire il monte ingaggi.

A dimostrazione di questo l'addio già ufficializzato a parametro zero di Lorenzo Insigne, che da luglio giocherà nella Major League Soccer con il Toronto.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero a giugno come anticipato. Ci sono diversi giocatori interessanti che potrebbero interessare. Per il centrocampo piace Frank Kessié, in scadenza di contratto con il Milan. L'ivoriano vorrebbe un ingaggio importante, sempre dalla società rossonera potrebbe arrivare un altro giocatore come sostituto di de Ligt. Piace il difensore Alessio Romagnoli.