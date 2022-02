La prossima estate l'Inter sarà tra le protagoniste della sessione di Calciomercato sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per le cessioni. In uscita, un occhio di riguardo andrà soprattutto a quei giocatori che attualmente sono in prestito lontano da Milano e che si stanno mettendo in mostra con i rispettivi club. Tra questi c'è Dalbert Henrique, che al Cagliari sembra essere rinato dopo l'arrivo di Walter Mazzarri, bravo ad utilizzarlo sia largo a sinistra che nell'inedito ruolo di mezzala nel 3-5-2. Prestazioni che starebbero portando i rossoblu a prendere in considerazione un suo acquisto a titolo definitivo.

Il Cagliari pensa all'acquisto di Dalbert

Tra i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter a titolo definitivo la prossima stagione dovrebbe esserci Dalbert Henrique. Arrivato dal Nizza nell'estate del 2017 per oltre 20 milioni di euro, fortemente voluto da Luciano Spalletti, il terzino brasiliano non è mai riuscito a mostrare il suo valore ed è stato girato più volte in prestito, dalla Fiorentina al Rennes, fino ad arrivare al Cagliari in questa stagione.

Proprio in rossoblu l'esterno sudamericano sembra stia riuscendo pian piano a ritrovare fiducia, esprimendo buone prestazioni anche grazie a Walter Mazzarri. Il tecnico toscano ha saputo valorizzarlo sia come esterno di sinistra che nel nuovo ruolo da mezzala.

Cagliari e Inter sarebbero disposte a discutere del futuro del classe 1993 che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023.

La valutazione di Dalbert si aggira intorno ai 5 milioni di euro, ma non è da escludere che l'Inter possa utilizzarlo come pedina per arrivare a Nahitan Nandez per rinforzare il centrocampo nelle alternative al trio titolare, con Vidal e Vecino in uscita.

Milan su Bremer

Il Milan è in cerca di un rinforzo per il reparto arretrato.

Si è parlato tanto di Sven Botman, e sembra che ci sia stato un incontro tra i dirigenti rossoneri e l'entourage del 22enne olandese. Il club milanese, al contempo, non avrebbe perso di vista Gleison Bremer, nonostante pare che l'Inter sia in pole-position.

La società rossonera potrebbe giocarsi un jolly importante per arrivare al centrale brasiliano. Si tratterebbe di Tommaso Pobega, attualmente in prestito secco al Torino che lo vorrebbe tenere anche l'anno prossimo. La valutazione di Bremer è di 30 milioni di euro, ma Maldini potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Gabbia e Pobega e un conguaglio da 10 milioni di euro per battere la concorrenza dei cugini interisti.