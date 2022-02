Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato è sicuramente Alexis Sanchez. L'ottimo rendimento avuto negli ultimi mesi, infatti, non sembra aver cambiato il futuro dell'attaccante cileno, anche per sua stessa volontà. Il giocatore vorrebbe giocare con maggiore continuità e sentirsi più importante rispetto a quanto successo in nerazzurro, dove è chiuso da Lautaro Martinez e Edin Dzeko, con gli spazi che rischiano di restringersi ulteriormente con gli eventuali arrivi di Scamacca e Dybala. Sul "Nino Maravilla" ci sarebbe il Barcellona, che vuole rinforzare l'attacco con un innesto di grande esperienza internazionale, oltre che di grande qualità.

Il Milan, intanto, dovrà respingere gli assalti dei top club europei sui propri gioielli. Quello in vetrina maggiormente è sicuramente Rafael Leao, che sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid per la prossima estate.

Barcellona su Sanchez

Il futuro di Alexis Sanchez potrebbe essere lontano dall'Inter tra qualche mese. I nerazzurri sono pronti a lasciare andare il Nino Maravilla anche per alleggerire il monte stipendi, visto l'ingaggio da oltre 7 milioni di euro netti a stagione percepito dall'attaccante cileno. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Barcellona, in cerca di rinforzi di livello per il reparto avanzato dopo un'annata fino ad ora deludente, che vede il club già fuori da coppa del Re, Champions League e lotta scudetto, con la sola Europa League rimasta come obiettivo.

Già a gennaio i blaugrana hanno fatto un tentativo senza successo per l'attaccante cileno ma l'Inter non ha voluto lasciarlo andare a stagione in corso, mentre tra qualche mese le cose cambieranno. Il Barça vorrebbe il classe 1988 a parametro zero, puntando sulla rescissione del contratto con un anno di anticipo ma la società nerazzurra sarebbe intenzionata a chiedere un piccolo indennizzo, anche di poco superiore al milione di euro.

Atletico Madrid su Leao

Il Milan dovrà respingere l'assalto di top club europei per Rafael Leao, esploso definitivamente in questa stagione. L'attaccante portoghese sta trascinando i rossoneri, pur essendo giovanissimo, e su di lui avrebbe messo gli occhi l'Atletico Madrid. I Colchoneros sembrano pronti a uno sforzo particolare per cercare di accaparrarsi le sue prestazioni ma non sarà semplice, visto che il club rossonero sta provando a blindarlo con il rinnovo di contratto.

A prescindere da questo, gli spagnoli sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta importante, offrendo il cartellino di Rodrigo De Paul più un ricco conguaglio economico, superiore ai 30 milioni di euro.