Questa mattina 20 febbraio, Paulo Dybala si è presentato al JMedical per sostenere gli esami strumentali per verificare l'entità del fastidio muscolare accusato nel derby del 18 febbraio. Fortunatamente per la Juventus e per l'argentino i controlli non hanno evidenziato nessuna lesione. Insomma a quanto pare Paulo Dybala sta bene. Adesso Massimiliano Allegri dovrà decidere se impiegarlo la gara contro il Villarreal oppure no. La sensazione è che Dybala non figurerà tra i titolari della gara di andata degli ottavi di Champions League.

Qualcosa di più probabilmente si capirà nella giornata di domani, 21 febbraio, quando il tecnico livornese parlerà in conferenza stampa alle ore 13:45.

La Juventus prepara la sfida di Champions

In queste ore, la Juventus si sta preparando in vista della gara di Champions League contro il Villarreal. Per questa partita Massimiliano Allegri ha un po' di emergenza visto che ci sono alcuni giocatori che non sono al top della forma. I calciatori che stanno tenendo il tecnico livornese sulla corda sono Leonardo Bonucci, Daniele Rugani e Paulo Dybala. Il primo spera di recuperare in tempo per la partita del 22 febbraio. Mentre gli altri due, stamani 20 febbraio, si sono sottoposti ad accertamenti strumentali. Per Dybala ci sono buone notizie visto che non sono state riscontrate lesioni. Mentre per quanto riguarda Rugani non ci sono ancora notizie precise, ma il giocatore all'uscita dal JMedical ha rassicurato i tifosi: "Nulla di grave", ha detto Rugani.

In ogni caso, l'impressione è che Dybala e Rugani possano essere preservati. Dunque, in difesa accanto a De Ligt potrebbe esserci uno fra Bonucci e Danilo. Infatti, il brasiliano è pronto in caso di emergenza a cambiare ruolo e a spostarsi in posizione centrale, con Cuadrado che dovrebbe giocare da terzino destro. In quella posizione però potrebbe agire anche De Sciglio, con il colombiano che a quel punto potrebbe essere avanzato in un tridente con Dusan Vlahovic e Alvaro Morata.

Dubbi di formazione

In casa Juventus ci sono parecchi dubbi di formazione in vista del match di Champions contro il Villarreal. Infatti, l'undici bianconero potrebbe essere condizionato proprio dagli infortuni. Massimiliano Allegri potrebbe decidere di non rischiare i giocatori che non sono al meglio.

Qualora Allegri decidesse di preservare Dybala a quel punto bisognerebbe capire chi sarebbe il prescelto per occupare il posto dell'argentino.

Nella testa del tecnico livornese il sostituto di Dybala sarebbe Bernardeschi, ma anche lui non è al meglio e anch'egli martedì 22 febbraio potrebbe essere out. Se il numero 20 fosse a disposizione, però, difficilmente potrebbe essere titolare visto che è fermo da alcune settimane. Dunque, l'ipotesi più accreditata potrebbe essere quella di Cuadrado spostato in avanti. Allegri, però, potrebbe schierare anche McKennie alle spalle di Vlahovic e Morata. Mentre le quotazioni di Kean sarebbero in ribasso poiché nel derby è apparso in difficoltà.

Domani 21 febbraio, la Juventus si allenerà alle 11:15 al JTC, poi alle 13:45 Allegri e un giocatore parleranno in conferenza stampa mentre nel pomeriggio la squadra partirà per la Spagna.