Inter, Milan e Juventus starebbero già studiando le strategie per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I nerazzurri, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero lasciare partire Stefan De Vrij che ha il contratto in scadenza nel 2023. La sua valutazione sarebbe di circa trenta milioni di euro e permetterebbe alla società degli Zhang di mettere a segno una netta plusvalenza dopo averlo prelevato da svincolato quando era alla Lazio. Sulle sue tracce ci sarebbero Tottenham ed Everton ma la presenza di Antonio Conte negli Spurs potrebbe spianare la strada all'olandese che non sta avendo un ottimo rendimento nelle ultime giornate in cui si è reso protagonista di errori decisivi su Giroud e Osimhen.

Al suo posto, la società milanese vorrebbe ingaggiare Gleison Bremer che avrebbe una valutazione di circa venticinque milioni di euro ed avrebbe già dato il suo consenso per approdare alla Pinetina. Sarebbe un profilo molto congeniale a Simone Inzaghi perché conosce con precisione i meccanismi tattici della difesa considerata la presenza di Ivan Juric sulla panchina dei piemontesi. L'operazione potrebbe avvenire al termine di questo campionato calcistico.

L'Atletico Madrid sulla stella del Milan

La squadra allenata da Diego Simeone avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao, oramai titolarissimo sulla corsia di sinistra del club degli Elliott. Il Milan vorrebbe blindarlo con un contratto fino al 2026 ma la società che milita in Liga vorrebbe intensificare gli contatti per intavolare una trattativa al termine della stagione perché Joao Felix non ha rispettato le aspettative nonostante sia stato pagato oltre cento milioni di euro.

La valutazione del cartellino dell'ex Lille, in caso di rinnovo, potrebbe essere di circa quaranta milioni di euro ma Pioli vorrebbe tenerlo in rosa per avere un talento che sarebbe in grado di garantire il salto di qualità anche in vista della Champions League.

Il club degli Agnelli pronto a sfidare il Milan per Botman

La Juventus, invece, sarebbe pronta a scippare Sven Botman al Lille.

Il centrale olandese piacerebbe molto anche al Milan che lo seguirebbe da quando si è infortunato Simon Kjaer. Il club degli Agnelli sarebbe disposto ad intensificare i contatti se Matthijs De Ligt dovesse essere ceduto. Sulle sue tracce ci sarebbero Chelsea e Barcellona. L'addio dell'ex Ajax potrebbe finanziare il mercato dei bianconeri perché la sua valutazione sarebbe di circa settanta milioni di euro. Con l'arrivo di Botman garantirebbe anche un abbassamento del tetto ingaggi perchè andrebbe a guadagnare circa quattro-cinque milioni di euro.