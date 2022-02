Uno dei calciatori che ormai da diverso tempo attira maggiore interesse a livello internazionale, è Lautaro Martinez, che nonostante il momento di appannamento, ha attirato su di sé l'interesse dei maggiori top club europei: oltre all'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che già nella scorsa sessione di Calciomercato aveva dimostrato un interesse per il numero 10 dell'Inter, si stanno muovendo anche altri top club che stanno monitorando la situazione del Toro, in particolare il Tottenham di Antonio Conte, che durante la sua esperienza sulla panchina nerazzurra lo ha migliorato sotto tutti i punti di vista e vorrebbe averlo anche durante la sua gestione sulla panchina degli Spurs.

Tottenham su Lautaro

Secondo alcune indiscrezioni il Tottenham, dopo gli arrivi di Kulusevski e Bentancur, potrebbe attingere ulteriormente nel campionato italiano nel Calciomercato estivo per rinforzare l'attacco. Si valuta infatti un rinforzo importante nel settore offensivo. Sono tanti i nomi seguiti dalla società inglese, fra questi Paulo Dybala della Juventus, Victor Osimhen del Napoli e Lautaro Martinez dell'Inter. Proprio il giocatore nerazzurro potrebbe essere una delle cessioni importanti dell'Inter nel calciomercato estivo. Dalla sua partenza la società potrebbe guadagnare circa 80 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utilizzata per rivoluzionare il settore avanzato. Il sogno dei nerazzurri rimane Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus, mentre la pista più viva e concreta è quella che porta a Scamacca del Sassuolo, valutato circa 40 milioni.

Il Toro, dopo l’addio di Romelu Lukaku, non sta vivendo momenti esaltanti come quelli dello scorso anno. I dati parlano chiaro: l'ultimo gol in campionato risale a metà dicembre nella mattanza di Salerno, ma nel 2022 è a secco in Serie A. Nell'ultimo match contro il Sassuolo l'attaccante è stato protagonista di un gol clamorosamente sbagliato di fatto a porta vuota, segno della difficoltà e dell'ansia sotto porta del Toro.

Nel 2022, Lautaro ha segnato in nazionale e solo nella Supercoppa Italiana vinta allo scadere contro la Juventus, rete peraltro su rigore. In ogni caso, però, le prestazioni dell'argentino valgono, senza dubbio, l’interesse dei top club in giro per l’Europa.

La possibile offerta

Già avuto alle sue dipendenze nella comune esperienza all’Inter, Lautaro Martinez è finito nelle mire dell’ex allenatore della Beneamata.

Esploso proprio sotto la guida di Conte, il Toro è ora l’obiettivo numero uno degli Spurs. Antonio Conte infatti è rimasto impressionato dall'argentino e lo ritiene perfetto nel suo 3-5-2, indipendentemente dalla permanenza o meno dell'attaccante Harry Kane. Inoltre il classe 1995 piace molto anche al nuovo direttore generale Fabio Paratici.

Il Tottenham potrebbe offrire ai dirigenti nerazzurri un'ingente somma di denaro per portare Martinez a Londra. Paratici sarebbe pronto a stanziare per il centravanti argentino circa 70 milioni di euro cash che finirebbero nelle casse della famiglia Zhang. La valutazione che Marotta e Ausilio danno di Lautaro Martinez è molto importante, non inferiore agli 80 milioni di euro, stima che potrebbe però diminuire a causa del blocco realizzativo che sta colpendo da diverso tempo l'ex Racing Club.

Per convincere Lautaro, la società londinese potrebbe garantirgli totale centralità nel progetto tecnico e, soprattutto, un ingaggio vicino agli 8 milioni di euro netti per le prossime cinque stagioni.