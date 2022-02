La spinosa questione Kessié costringe il Milan a tornare sul mercato per un centrocampista. L’ivoriano sembra essere sempre più lontano dal rinnovo e così a fine stagione potrebbe dire addio a zero. I rossoneri sarebbero arrivati a offrire circa 6,5 milioni di euro a stagione, ma l’entourage del giocatore avrebbe chiuso la porta andando in cerca di uno stipendio migliore. Come per Donnarumma e Calhanoglu, Maldini e Massara si starebbero muovendo con ampio anticipo per pescare l’uomo giusto in modo da non rimanere scoperti, lo stesso progetto portato avanti con Maignan acquistato a marzo scorso quando in società avevano ormai capito che il rapporto con Donnarumma non sarebbe continuato.

Renato Sanches vicino al Milan

Il Milan avrebbe individuato in Renato Sanches il candidato migliore per prendere il posto di Kessié. Giovane, ha 24 anni, ma già maturo tanto da guidare la sua squadra, il Lille, fino a vincere il campionato francese l’anno scorso. Per caratteristiche poi sarebbe funzionale al gioco di Stefano Pioli, il portoghese è un centrocampista centrale che sa fare tutto con buona tecnica, tanti palloni recuperati, e capacità di palleggio forse superiori a Kessié.

Il profilo sarebbe quindi quello giusto e sembra che il corteggiamento di Maldini sia andato a buon fine. Renato Sanches infatti secondo le ultime notizie si sarebbe promesso ai rossoneri per la prossima stagione.

La volontà del ragazzo sarebbe quella di vestirsi di rossonero e un aiuto nella trattativa per il giusto contratto potrebbe arrivare da Jorge Mendes, potente agente tra gli altri anche di Leao che con il Milan ha ottimi rapporti.

La trattativa con il Lille

Lo scenario sembra essere favorevole per i rossoneri che con il “sì” del giocatore andrebbero a trattare con il Lille in posizione di forza.

Tra l’altro la società transalpina rischia di avere le spalle al muro, il contratto di Sanches scade nel 2023, il centrocampista avrebbe rifiutato più volte il rinnovo e quindi la prossima sarà l’ultima estate in cui riuscire a incassare e non farlo volare via a parametro zero.

I presupposti per chiudere quindi ci sarebbero tutti, ma il Milan dovrà mettere in conto comunque un investimento importante, secondo i rumors almeno da 18 o 20 milioni di euro.

Sembra invece essere superato il problema della concorrenza, il Barcellona infatti negli ultimi giorni si sarebbe fatto sotto per il lusitano, ma senza successo. Il dopo Kessié sembrerebbe proprio essere Renato Sanches con l’ivoriano che potrebbe finire proprio in blaugrana, anche se non sono da escludere le destinazioni Inter e Tottenham, entrambe fortemente interessate secondo gli ultimi rumors.