L'Inter in questi giorni deciderà cosa fare sul mercato, soprattutto dopo l'infortunio subito da Joaquin Correa e il possibile addio di almeno uno tra Stefano Sensi e Matìas Vecino. I nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo in attacco e per questo motivo si è parlato molto di Felipe Caicedo ma sarebbe un altro il nome fatto da Simone Inzaghi. Si tratta di Andrea Petagna, che al Napoli rischia di trovare sempre meno spazio dopo il pieno recupero di Victor Osimhen.

Un giocatore che potrebbe caratterizzare questi ultimi giorni di mercato è sicuramente Amadou Diawara.

L'arrivo di Sergio Oliveira rischia di chiudergli ulteriormente spazio e su di lui avrebbero messo gli occhi Sampdoria, Cagliari e Torino.

Inter su Petagna

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo l'infortunio subito da Joaquin Correa, che salterà il ciclo di fuoco di febbraio tra campionato, coppa Italia e Champions League. Si è fatto il nome di Felipe Caicedo ma, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il primo nome fatto da Simone Inzaghi sarebbe quello di Andrea Petagna. Il centravanti già nei mesi scorsi era stato accostato al club meneghino, ma non c'è mai stata una vera e propria trattativa con il Napoli. In azzurro il giocatore rischia di trovare sempre meno spazio dopo il recupero di Victor Osimhen, essendo chiuso dal nigeriano e da Dries Mertens.

In questi giorni la società nerazzurra farà un tentativo per cercare di assecondare le richieste del proprio allenatore, che saranno ribadite nel vertice con il presidente Steven Zhang e con i massimi dirigenti, Ausilio, Baccin e Marotta, che andrà in scena in questi giorni. Il Napoli valuta il proprio centravanti tra gli 8 e i 10 milioni di euro, anche per non realizzare una minusvalenza.

L'Inter, dal proprio canto, è pronta a proporre uno scambio alla pari inserendo nell'affare Matìas Vecino, che piace molto a Luciano Spalletti, che lo volle proprio quando era sulla panchina nerazzurra nell'estate del 2017.

Diawara oggetto di mercato

Oggetto del mercato di gennaio sarà sicuramente Amadou Diawara, che alla Roma è sempre più ai margini e rischia di trovare sempre meno spazio dopo l'arrivo dal Porto di Sergio Oliveira.

Su di lui avrebbero messo gli occhi Cagliari, Sampdoria e Torino.

Operazione non semplice, con il giocatore che viene valutato almeno 10 milioni di euro. I rossoblu, però, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Nahitan Nandez, che sembra essere alla fine di un ciclo in Sardegna. Blucerchiati che, invece, potrebbero giocarsi la carta Thorsby, già accostato ai capitolini nelle scorse settimane. I granata, dal loro canto, non è escluso che mettano sul piatto il cartellino di Andrea Belotti per non perderlo a parametro zero a giugno, essendo in scadenza di contratto.