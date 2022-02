Dopo i casi Donnarumma e Calhanoglu, il Milan non vuole ricascarci e, per questo, sta lavorando per farsi trovare pronto all'eventualità (neanche troppo remota) dell'addio di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, infatti, ha il contratto che lo lega ai rossoneri in scadenza a giugno e, salvo clamorosi colpi di scena, dirà addio al Milan.

Troppo alta la differenza tra l'offerta rossonera (vicina ai cinque milioni di euro a stagione) e la richiesta dell'entourage del calciatore (che continua a essere di circa otto milioni di euro). Per questo motivo, il calciatore starebbe già vagliando delle offerte per lasciare a parametro zero il club.

Per il portoghese si prospetta un'operazione da 20 milioni

La società, dunque, sta operando in questi mesi per non farsi trovare impreparata ed eventualmente avere un sostituto dell'ivoriano già a inizio mercato. Il prescelto, stando a quanto riporta Sportmediaset, sarebbe Renato Sanches, portoghese che milita nel Lille.

L'agente del centrocampista è Jorge Mendes, con il quale il Milan ha già dialogato proprio per Sanches durante la sessione invernale di mercato. I rapporti tra i rossoneri e il Lille sono decisamente buoni e lo stesso calciatore (classe 1997) ha ammesso di gradire un eventuale trasferimento in Italia.

Tra gli elementi a favore di Renato Sanches, poi, vi è anche il costo che avrebbe l'intera operazione, che si aggirerebbe sui 20 milioni di euro.

Il portoghese, infatti, sarà in scadenza di contratto nel 2023 e questo non può far lievitare più di tanto la sua valutazione.

I rossoneri lavorano ai rinnovi per blindare i top

Contemporaneamente all'operazione che porterebbe al sostituto di Kessié, però, il Milan è impegnato in questi giorni anche sul versante rinnovi. L'obiettivo è quello di blindare i giocatori più importanti, su tutti Rafael Leao.

Il portoghese, in questi ultimi mesi, è diventato un punto fermo per il gioco di Pioli e per questo il Milan ha presentato un'offerta di rinnovo pari a circa 4-4,5 milioni di euro all'anno più bonus. La durata proposta dai rossoneri sarebbe fino al 2026: nei prossimi giorni le parti si incontreranno e c'è fiducia per la buona riuscita della trattativa.

Ma nei prossimi giorni potrebbe già arrivare la firma per il rinnovo di un altro giocatore rossonero: Ismael Bennacer. Il centrocampista, arrivato al Milan un po' in sordina, si è preso progressivamente sempre più spazio, convincendo Pioli. Per questo, per lui è in arrivo un prolungamento fino al 2026, con un ingaggio quasi raddoppiato (da 1,7 milioni a 3 più bonus) o addirittura triplicato (a 4,5) come dicono altre fonti. A queste trattative, è bene ricordarlo, si deve aggiungere anche quella già conclusa di Theo Hernandez, che ha accettato di legarsi al Milan fino al 2026.