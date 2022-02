L'Inter dovrebbe muoversi nella prossima sessione estiva di Calciomercato, soprattutto per rinforzare l'attacco. I nerazzurri, infatti, devono alzare il livello del reparto offensivo, che ha mostrato qualche carenza nelle ultime settimane, nonostante resti il miglior attacco del campionato italiano dal punto di vista dei gol fatti. Serve sicuramente una prima punta che possa alternarsi a Edin Dzeko ma, alla luce del possibile addio di Alexis Sanchez, serve un innesto anche con caratteristiche simili e, chiaramente, più giovane. L'ultima idea della società nerazzurra porterebbe a Gabriel Jesus, attaccante brasiliano del Manchester City, accostato al club meneghino già nell'estate del 2016, prima del suo approdo ai Citiziens.

Anche il Napoli è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Gli azzurri, in particolare, vorrebbero un innesto sugli esterni alla luce dell'addio di Lorenzo Insigne, che si trasferirà in Major League Soccer. L'obiettivo numero uno del club di De Laurentiis sarebbe Domenico Berardi, che ormai è pronto a fare il grande salto nel calcio che conta, a livello anche europeo.

Inter su Gabriel Jesus

L'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo nella prossima stagione. Andrà via Caicedo, arrivato in prestito a gennaio, e dovrebbe andare via anche Alexis Sanchez, che vuole giocare con maggiore continuità pur non essendo più giovanissimo e con un ingaggio troppo pesante, superiore ai 7 milioni di euro netti a stagione.

Al posto del Nino Maravilla, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano è arrivato al Manchester City nell'estate del 2016, soffiato proprio al club meneghino, fortemente voluto da Pep Guardiola, ma non è mai esploso definitivamente. In questa stagione i numeri sono deludenti per il classe 1997, che ha messo a segno solamente due reti e collezionato sette assist in 19 partite giocate in Premier League, a fronte di tre gol segnati in quattro partite di Champions League.

Alla luce del contratto in scadenza a giugno 2023 difficilmente il club inglese potrà chiedere una cifra superiore ai 40 milioni di euro. L'Inter, però, per abbassare l'esborso economico proverà a mettere sul piatto il cartellino di De Vrij più un conguaglio di 20-25 milioni di euro ma bisognerà vedere se basterà o se i Citiziens vorranno solo cash, senza contropartite.

Napoli su Berardi

Come l'Inter, anche il Napoli cambierà il proprio reparto avanzato nella prossima sessione estiva di calciomercato. Gli azzurri perderanno il proprio capitano, Lorenzo Insigne, che andrà in scadenza di contratto e si trasferirà al Toronto in MLS. L'obiettivo numero uno sarebbe Domenico Berardi, già sondato negli anni scorsi senza successo. Ora l'esterno offensivo del Sassuolo sembra pronto al grande salto nel calcio che conta ma gli emiliani non se ne priveranno per meno di 35 milioni di euro. Il club di De Laurentiis, comunque, proverà ad abbassare l'esborso economico inserendo due contropartite nell'affare, Adam Ounas e Andrea Petagna.