La stagione dei rinnovi in casa Inter è entrata nel vivo. Innanzitutto Marotta e Ausilio sarebbero vicinissimi a stipulare un nuovo accordo per rimanere alla guida del club campione d’Italia.

Nelle scorse ore l’Aministratore Delegato nerazzurro ha confermato che anche per Marcelo Brozovic la trattativa è ai dettagli e che già la prossima settimana si dovrebbe arrivare alla felice conclusione del’affare. Il croato è fondamentale per il gioco di Simone Inzaghi e si è visto bene durante la sconfitta contro il Sassuolo: il suo prolungamento è di grande importanza, anche perché nelle ultime settimane il Barcellona aveva provato a inserirsi, senza però trovare terreno troppo fertile.

Rinnovo Perisic: l’Inter ci prova

Da un croato all’altro, anche Ivan Perisic va in scadenza a fine stagione, ma in questo caso la trattava si annuncia più complicata. L’esterno sinistro gode della fiducia di Inzaghi che gli ha ormai consegnato le chiavi della fascia sinistra. L’acquisto di Gosens a gennaio è stata un’occasione presa al volo dall’Inter, ma l’ex Atalanta quando tornerà dall’infortunio, forse già venerdì con il Genoa, dovrà sudare per conquistarsi il posto in squadra.

La fiducia che Inzaghi ripone in Perisic è la stessa dei dirigenti, che vorrebbero trovare il modo di far rinnovare l’esterno entro la naturale scadenza del contratto. Il problema in questo caso sembra però essere economico.

Il croato ha 33 anni e al momento guadagna 5,5 milioni di euro a stagione.

Perisic non vorrebbe tagliarsi lo stipendio

Troppi per le casse dell'Inter che vorrebbe ridurre i costi alla voce monte stipendi. Per questo Marotta vorrebbe proporre un ingaggio da 3,5 milioni a stagione, con netto taglio. Ed è qui che sorgerebbe il problema, Perisic infatti non avrebbe intenzione di accettare la decurtazione dello stipendio, anche perché sa che è all’ultimo importante contratto da firmare in carriera.

Vorrebbe accordarsi solo alle attuali cifre. Al momento quindi la situazione sembrerebbe essere di stallo, con posizioni abbastanza nette e qualche interessamento che starebbe arrivando da Tottenham e Chelsea (ai quali piacerebbe anche Lautaro).

La trattativa però è appena iniziata e in molti sono convinti che le parti rispetto ai mesi scorsi siano più vicine, se non da un punto di vista economico, almeno su quelli d campo e fiducia reciproca.

La sensazione è che sia per Perisic che per Handanovic, altro giocatore in scadenza a fine stagione, Marotta non abbia fretta anche perché in entrambi i casi i sostituti già ci sono. Gosens si allena alla Pinetina già da gennaio, mentre Onana arriverà a fine giugno dopo che avrà concluso il contratto con l’Ajax.