La Juventus nel recente Calciomercato estivo, dopo la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United, ha deciso di acquistare nell'ultimo giorno di mercato Moise Kean. La punta è arrivata dall'Everton in prestito con riscatto a circa 35 milioni di euro entro giugno 2023. Una stagione fin qui deludente per la punta, che si aspettava un maggiore impiego. 26 match disputati e 4 gol, prestazioni evidentemente condizionate anche dalla prima parte di stagione deludente della Juventus. L'arrivo di Vlahovic però ha dato minor possibilità a Kean di giocare titolare, anche se il 4-3-3 potrebbe valorizzarlo non solo come punta centrale ma anche di fascia.

A meno che il giocatore riesca ad incidere nella seconda parte della stagione, sembra difficile la conferma per il 2022-2023. Per questo la Juventus potrebbe riscattarlo dall'Everton per cederlo nel calciomercato estivo. Ci sarebbero due società interessate al giocatore: il Paris Saint Germain e il Milan.

Kean potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain o al Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Kean per poi cederlo durante il calciomercato estivo. La punta piace a Paris Saint Germain e Milan, che sono alla ricerca di rinforzi nel settore avanzato. I francesi ad esempio potrebbero lasciar partire Mauro Icardi e sostituirlo proprio con Kean. Per quanto riguarda invece la società rossonera, si lavora all'acquisto di un giocatore che possa giocare punta centrale ma anche come trequartista nel 4-2-3-1.

Kean può giocare sulla fascia come dimostrato al Paris Saint Germain ma anche nelle sue prime stagioni alla Juventus, prima della cessione all'Everton. La Juventus starebbe già lavorando ad un eventuale sostituto di Kean. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è Giacomo Raspadori, protagonista in questa stagione con il Sassuolo e valutato circa 30 milioni di euro dalla società emiliana.

Il mercato della Juventus

La partenza di Kean a giugno potrebbe non essere la sola. La Juventus potrebbe definire diverse cessioni importanti anche per diminuire il monte ingaggi, appesantito da diversi stipendi come quelli di Adrien Rabiot, Arthur Melo e Alex Sandro. Da valutare anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno.

Fra questi spicca anche Paulo Dybala, che continua ad avere problemi muscolari. La Juventus potrebbe offrirgli un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione con bonus che si attiverebbero al raggiungimento di obiettivi stagionali, come la vittoria di competizioni ma anche a gol ed assist del giocatore.