L'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il Newcastle avrebbe messo nuovamente nel mirino le prestazioni di Edin Dzeko. Il club controllato dal fondo Pif sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 10 milioni di euro. Cifra che potrebbe far riflettere i dirigenti nerazzurri, alla ricerca di nuove risorse per arrivare a Gianluca Scamacca del Sassuolo. Quest'ultimo avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro, ma nella trattativa si potrebbe inserire come contropartita tecnica anche il cartellino di Andrea Pinamonti, adesso all'Empoli.

Possibile scambio con il Manchester City

Sempre al termine della stagione, i dirigenti dell'Inter potrebbero sedersi a tavolino per discutere con i colleghi del Manchester City. Il club allenato da Guardiola sarebbe da tempo sulle tracce di Lautaro Martinez. L'attaccante, che ha da poco rinnovato il contratto, avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro, pertanto si potrebbe discutere sul possibile addio soltanto se dovesse arrivare una sostanziosa offerta economica. In alternativa, però, il club inglese potrebbe proporre uno scambio alla pari con Gabriel Jesus che sta trovando poco spazio negli ultimi mesi. Il profilo del brasiliano, che sarebbe stato sondato anche dalla Juventus, avrebbe il consenso del tecnico ex Lazio perché potrebbe collocarlo con molta facilità nel suo 3-5-2.

I nerazzurri starebbero valutando anche l'ipotesi di ingaggiare Paulo Dybala a parametro zero, qualora l'argentino non dovesse arrivare al rinnovo del contratto con la Juventus.

Conte vorrebbe Vidal al Tottenham

In Inghilterra potrebbe andare pure il centrocampista cileno Arturo Vidal, che sta registrando prove non molto positive nell'assetto tattico dell'Inter.

Il calciatore sarebbe tornato nel mirino del tecnico del Tottenham Antonio Conte, che tanto lo aveva voluto anche durante l'esperienza vissuta alla Pinetina.

L'ex Barcellona potrebbe accettare la proposta anche perché non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione in nerazzurro, considerato il suo ingaggio da circa otto milioni di euro, ritenuto eccessivo dagli Zhang per un profilo che non è un titolarissimo dell'Inter.

I contatti tra gli Spurs e l'entourage del calciatore ci sarebbero già stati e, al termine della stagione, l'allenatore salentino potrebbe avere il rinforzo per il suo centrocampo.

Il Tottenham sarebbe anche sulle tracce di Stefan De Vrij che ha il contratto in scadenza nel 2023, la cui cessione potrebbe garantire circa 40 milioni di euro alle casse nerazzurre.