L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione ed intende proseguire con una campagna acquisti per reparto. Nelle ultime ore sarebbe circolata la voce circa un possibile scambio con l'Atalanta, al termine della stagione, tra Berat Ridvan Djimsiti ed Andrea Pinamonti. Il calciatore albanese, che potrebbe essere anche ingaggiato perché Stefan De Vrik dovrebbe lascaiare il club a fine stagione, piacerebbe molto perché ritenuto molto duttile nei meccanismi della difesa a tre adottata da Simone Inzaghi. Il ragazzo, infatti, anche con Gasperini è abituato a giocare con lo stesso schema.

I bergamaschi potrebbero richiedere l'attuale attaccante, ora in forza all'Empoli, per l'infortunio di Duvan Zapata che potrebbe restare fuori dai giochi per molto tempo. Pinamonti, però, potrebbe anche essere inserito nella trattativa con il Sassuolo che dovrebbe portare Davide Frattesi o Gianluca Scamacca alla Pinetina.

Proprio il centravanti ex Genoa sarebbe nel mirino di Giuseppe Marotta che vorrebbe ingaggiarlo per l'estate. L'amministratore delegato avrebbe già avuto dei contatti con il Sassuolo per anticipare la concorrenza. La sua valutazione sarebbe di circa trenta milioni di euro ma si potrebbero inserire delle contropartite tecniche per abbassare le pretese economiche. Il profilo sarebbe considerato soprattutto per garantire a Edin Dzeko di tirare il fiato.

Gagliardini potrebbe andare in Premier League

L'ex centrocampista dell'Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe non essere confermato nella rosa del prossimo anno. Non sta già trovando molto spazio negli undici di Simone Inzaghi perché è stato superato nelle gerarchie da Arturo Vidal, Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.

Il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra dove alcuni club avrebbero già fatto dei sondaggi per la sessione di mercato prevista per la prossima estate. La sua valutazione sarebbe di circa quindici milioni euro. Il numero cinque dell'Inter garantirebbe un tesoretto alla società potrebbe investire nell'operazione con il Sassuolo per Davide Frattesi.

L'ex Monza, però, piacerebbe anche al Napoli. A lasciare la Pinetina potrebbe essere anche Arturo Vidal che percepisce uno stipendio troppo oneroso per le casse degli Zhang, La proprietà asiatica non sarebbe infatti disposta ad un esborso così oneroso per un calciatore che non è titolare nella squadra milanese. La stessa strategia potrebbe essere attuata per Alexis Sanchez che dovrebbe salutare la squadra al termine della stagione anche perché sarebbe seguito da Siviglia e Marsiglia.