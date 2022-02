Uno dei giocatori dell'Inter ha deluso le aspettative durante la sua avventura è Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è stato fortemente voluto da Antonio Conte a Milano l'anno scorso, ma il suo rendimento ha deluso e proprio per questo motivo al termine della stagione potrebbe andare via. Negli ultimi giorni avrebbe messo gli occhi su di lui proprio l'allenatore leccese, che ora si trova sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs sono in cerca di rinforzi in mezzo al campo e Conte vorrebbe nuovamente Vidal.

Il Milan e la Juventus, intanto, sono al lavoro per rinforzare la difesa nella prossima stagione alla luce di possibili partenze nel reparto arretrato.

Nel mirino sarebbe finito Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina che già lo scorso anno era stato accostato sia ai rossoneri che ai bianconeri.

Conte vorrebbe Vidal

L'Inter è pronta ad una vera e propria rivoluzione in mezzo al campo e uno dei giocatori in uscita sarebbe Arturo Vidal. Il rendimento del centrocampista cileno ha deluso le aspettative e i nerazzurri vorrebbero lasciarlo andare anche per il pesante ingaggio, superiore ai 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Una cifra troppo alta in un momento storico in cui la società nerazzurra sta cercando di abbassare il monte stipendi.

Sul Guerriero sarebbero finiti nuovamente gli occhi di Antonio Conte, che lo volle in nerazzurro nell'estate del 2020 e adesso starebbe premendo per averlo nuovamente al suo servizio al Tottenham.

Il tecnico, infatti, vuole giocatori con leadership e mentalità vincente, cosa che in quel reparto sembra mancare agli Spurs, che già a gennaio in quella zona del campo hanno preso Bentancur dalla Juventus per oltre 20 milioni di euro.

L'Inter certamente non alzerà il muro per Vidal ed è pronta a lasciarlo andare a parametro zero con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Il club meneghino, infatti, avrebbe una clausola che gli permetterebbe di rescindere il contratto con un anno di anticipo pagando 3 milioni di penale al giocatore. Con il passaggio al Tottenham, dunque, la società potrebbe non soltanto risparmiare sull'ingaggio, ma anche evitare di pagare questa penale.

Milan e Juventus sarebbero su Milenkovic

Milan e Juventus avrebbero messo gli occhi su Nikola Milenkovic per la prossima estate. I rossoneri, infatti, dovrebbero perdere Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto, e oltre a Botman hanno bisogno di un altro innesto. I bianconeri, invece, potrebbero sacrificare de Ligt per fare cassa e abbassare il monte ingaggi.

La Fiorentina per il centrale serbo vorrebbe una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Entrambe le società, però, potrebbero abbassare l'esborso economico con l'inserimento di una contropartita tecnica. Il Milan potrebbe proporre il cartellino di uno tra Krunic e Gabbia, mentre la Juventus potrebbe giocarsi le carte Daniele Rugani o il giovane Aké.