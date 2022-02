La Juventus è attesa da un mese di febbraio molto importante in cui si deciderà il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Sono cinque quelli che rischiano di lasciare la società bianconera a parametro a fine stagione. Nell'intervista prima del match Atalanta-Juventus il vicepresidente Pavel Nedved ha sottolineato che la società lavorerà al prolungamento di contratto dei giocatori in scadenza, sottolineando di essere felice di quello che stanno dimostrando nelle ultime settimane. La volontà sembra essere quella di confermare i vari Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

Non ci dovrebbero essere problemi per i prolungamenti contrattuali di Cuadrado, Perin e De Sciglio, che dovrebbero accettare una diminuzione dell'ingaggio che attualmente guadagnano nella società bianconera. Più difficile invece la situazione di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, in quanto parliamo di giocatori che hanno un ingaggio importante. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però, l'argentino potrebbe diminuire le richieste di ottobre. Per quanto riguarda invece il centrocampista ha un contratto di 4 milioni di euro netti a stagione: la Juventus non vorrebbe offrire più di 3 milioni di euro netti a stagione al giocatore.

Possibile offerta della Juventus da 3 milioni di euro netti a stagione a Bernardeschi

Secondo le ultime indiscrezioni mercato la Juventus vorrebbe prolungare l'intesa contrattuale con Federico Bernardeschi. Non vorrebbe però offrire più di 3 milioni di euro netti a stagione al giocatore, eventualmente potrebbe inserire dei bonus al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

Il centrocampista dovrebbe accettare quindi un'offerta evidentemente minore rispetto ai 4 milioni di euro che guadagna. Non è da scartare la possibilità che la società bianconera offra un contratto più lungo al giocatore. La Juventus vorrebbe alleggerire il monte ingaggi e già da giugno potrebbe cedere quei giocatori dall'ingaggio notevole e che non sarebbero considerati importanti per il presente e per il futuro.

Fra questi spicca Alex Sandro, che ha un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione.

Bernardeschi potrebbe ritornare a disposizione nel match contro il Torino

A proposito di Bernardeschi, come dichiarato nella conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Juventus dal tecnico Massimiliano Allegri ritornerà ad allenarsi in questi giorni e potrebbe essere disponibile per il match di campionato contro il Torino. Difficilmente sarà schierato nel derby, potrebbe giocare titolare nel match di Champions League contro il Villareal o eventualmente contro l'Empoli in campionato.