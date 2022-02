Mercoledì 9 febbraio alle ore 21 si giocherà Milan-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/22. Il Diavolo approda a questo turno grazie alla vittoria per 3-1 a San Siro contro il Genoa nei supplementari. I biancocelesti, nel turno precedente, hanno fatto bottino pieno nel match casalingo contro l'Udinese di Cioffi, col risultato di 1-0 nei tempi supplementari.

Statistiche: le ultime quattro occasioni in cui Milan e Lazio si sono incontrate nella coppa nazionale vedono i biancocelesti in netto vantaggio, con due vittorie ottenute (di cui una ai tempi supplementari per 1-0) e due match terminati in parità.

La totalità delle gare, inoltre, si è conclusa con al massimo un goal complessivo (Under 1,5).

Milan, Ibrahimovic in dubbio

Mister Pioli e il suo Milan, galvanizzati dalla vittoria nel derby contro l'Inter per 2-1, cercheranno il passaggio alle semifinali della competizione non potendo contare sulle prestazioni di Ballo-Tourè (Coppa d'Africa), Kjaer e Rebic (infortunati).

Il tecnico rossonero potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Maignan a difesa dei pali. Tomori e Romagnoli, invece dovrebbero piazzarsi al centro del pacchetto arretrato, mentre Calabria e Theo Hernandez agiranno da terzini. Linea mediana che avrà buone chance di essere composta, almeno inizialmente, da Kessié e Tonali. La trequarti campo del Diavolo, infine, dovrebbe essere formata da Diaz, Saelemaekers e Leao, i quali avranno il compito di fornire palle goal al vertice offensivo Giroud.

Saranno da valutare le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic.

Lazio, out Akpa-Akpro

Maurizio Sarri e la sua Lazio si appresteranno ad affrontare questo big match di Coppa Italia schierando una formazione di tutto rispetto, a dimostrazione del fatto che la squadra capitolina, seppur con un po' di turnover, vorrebbe aggiungere in bacheca l'ottavo trofeo della coppa nazionale.

Per tentare l'approdo al turno successivo, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il 4-3-3, con Reina in porta. Il quartetto difensivo avrà come probabili titolari Marusic e Hysaj ai lati, con Luiz Felipe e Radu che si piazzeranno in mezzo al reparto. A centrocampo, invece, dovrebbero esserci dal primo minuto Cataldi, Basic e Milinkovic-Savic.

Il tridente offensivo biancoceleste, infine, sarà probabilmente composto da Immobile al centro con Pedro alla sua destra e uno tra Felipe Anderson e Zaccagni a sinistra, col calciatore brasiliano classe '93 che pare leggermente favorito per una maglia. Akpa-Akpro salterà la gara per infortunio, mentre resta in dubbio la disponibilità di Acerbi.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessiè, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud. Allenatore: Pioli.

Lazio (4-3-3): Reina, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj, Cataldi, Milinkovic-Savic, Basic, Felipe Anderson (Zaccagni), Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.