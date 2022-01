La prossima estate l'Inter potrebbe essere grande protagonista visto che l'intenzione è quella di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del proprio allenatore, Simone Inzaghi. Si proverà a fare un grande colpo in mezzo al campo visto che andranno via con ogni probabilità Arturo Vidal e Matìas Vecino, oltre all'incertezza sul futuro di Stefano Sensi e Roberto Gagliardini. L'intenzione della società nerazzurra sarebbe quella di fare un tentativo importante per portare a Milano un pupillo dell'allenatore, ossia Sergej Milinkovic-Savic.

Chi in mezzo al campo vorrebbe fare qualcosa già a gennaio è il Bologna, che avrebbe chiesto al Torino il cartellino di Daniele Baselli, finito ai margini della rosa con Ivan Juric.

Inter su Milinkovic-Savic

L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe cercare un grande colpo in mezzo al campo, alla luce della probabile mezza rivoluzione in quella zona del campo, con i tanti giocatori in uscita di cui abbiamo parlato in precedenza.

Il grande sogno ha un nome e cognome: Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è un pallino dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che provò a portare alla Juventus qualche anno fa e all'Inter nell'estate del 2019, ma la mancata cessione immediata di mauro Icardi fece saltare tutto. Il giocatore è un pupillo dell'allenatore, Simone Inzaghi, che lo ha valorizzato alla Lazio, facendolo "esplodere" definitivamente.

Numeri importanti anche in quest'annata, con sette reti e sette assist in 19 partite di campionato. La Lazio, ovviamente, non lo lascerà andare tanto facilmente ma, stando a quanto riportano alcune indiscrezioni, il club meneghino sarebbe pronto a fare un tentativo oneroso per cercare di arrivare a lui. Appare difficile pensare ad una proposta da 70-80 milioni di euro, ma non è escluso che Marotta possa provare a mettere sul piatto il cartellino di uno tra Gagliardini e Stefano Sensi e quello di Pirola, vista la necessità dei biancocelesti di rifondare il reparto arretrato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Bologna su Baselli

Chi potrebbe fare qualcosa a gennaio è il Bologna, in cerca di un rinforzo in mezzo al campo. I rossoblu avrebbero messo nel mirino Daniele Baselli, che Mihajlovic conosce molto bene avendolo allenato e valorizzato quando era sulla panchina del Torino. Negli ultimi mesi il centrocampista è finito un po' ai margini a causa anche di un infortunio subito l'anno scorso e per questo motivo i granata sono pronti a lasciarlo partire. Non è da escludere una cessione in prestito con diritto di riscatto o uno scambio, con piccolo conguaglio a favore dei felsinei, inserendo nell'affare Riccardo Orsolini.