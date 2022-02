Inter, Milan e Juventus sarebbero già al lavoro per individuare i profili che andrebbero a potenziare le rispettive rose della prossima stagione calcistica.

Secondo quanto riportato da varie indiscrezioni, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Nicolò Zaniolo per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. Delle recenti dichiarazioni del direttore sportivo della Roma, Pinto, hanno fatto intendere che il ragazzo non è incedibile, ha però una valutazione molto alta, di circa di 50 milioni di euro e la società giallorossa non sarebbe disposta a fare sconti.

I dirigenti torinesi potrebbero però provare a intavolare in estate una trattativa che potrebbe prevedere l'inserimento di alcuni rinforzi tecnici per la rosa allenata da Josè Mourinho. La possibile proposta sarebbe - per calmierare l'eborso cash - quella di inserire i cartellini di Moise Kean e di Weston McKennie. L'attaccante ha finora giocato al di sotto delle aspettative dopo il ritorno dall'Everton e, considerato l'arrivo di Vlahovic, potrebbe trovare sempre meno spazio. Il centrocampista americano invece è molto utilizzato da Allegri, ma l'arrivo di Zakaria potrebbe indurre il tecnico toscano a virare su un centrocampo a due, dove lo svizzero giocherebbe in coppia con Locatelli.

McKennie sarebbe anche nelle mire dell'Atletico Madrid.

E a proposito di Colchoneros, alla Juventus piacerebbe Renan Lodi, laterale brasiliano classe '98 attualmente nelle squadra madrilena, come futuro erede di Alex Sandro. Secondo alcune indiscrezioni Cherubini avrebbe voluto già nelle scorse settimane proporre proprio uno scambio tra brasiliani, ma sarebbe arrivato il secco rifiuto di Diego Simeone.

I contatti potrebbero però riprendere a fine campionato.

Inter e Milan vorrebbero Jovic

Intanto in estate Inter e Milan potrebbero invece sfidarsi per un attaccante. Si tratterebbe di Luka Jovic, che non sta trovando molto spazio negli undici titolari del Real Madrid di Carlo Ancelotti. La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro, ma i due club preferirebbero un prestito con diritto di riscatto.

I rossoneri lo vorrebbero perché Zlatan Ibrahimovic potrebbe decidere di non rinnovare e, quindi, lasciare Milanello al termine della stagione. I nerazzurri sarebbero interessati anche perché Alexis Sanchez non dovrebbe far parte della rosa del futuro a causa di un ingaggio ritenuto troppo elevato dagli Zhang per un calciatore che non è titolare.