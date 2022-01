L'Inter, oltre a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nell'immediato con gli acquisti di Robin Gosens e Felipe Caicedo (manca l'ufficialità), avrebbe cominciato a muoversi anche in vista della prossima estate. Il centrocampo potrebbe subire delle modifiche importanti visto che in uscita ci sono sia Matìas Vecino che Arturo Vidal, ma anche Stefano Sensi e Roberto Gagliardini potrebbero partire. In entrata si cercano elementi che possano alzare il tasso tecnico e, oltre a Davide Frattesi, l'altro nome accostato alla società nerazzurra sarebbe quello di Fabian Ruiz, che dovrebbe lasciare il Napoli a giugno per evitare di perderlo a parametro zero l'anno dopo.

Il Milan, invece, vorrebbe pescare in casa Juventus e avrebbe messo nel mirino Dejan Kulusevski, che ha deluso in questo anno e mezzo e per questo motivo non è ritenuto incedibile.

Inter su Fabian Ruiz

L'Inter ha cominciato a lavorare sul mercato anche in vista della prossima estate per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il reparto che potrebbe essere rivoluzionato è quello di centrocampo, con Ausilio e Marotta che possano alzare il tasso tecnico rispetto agli elementi che rappresentano le alternative al trio titolare composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Il nome finito nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e il Napoli non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero, commettendo lo stesso errore fatto con Lorenzo Insigne.

In quest'annata il classe 1996 ha fatto spesso la differenza, mettendo a segno cinque reti e collezionando tre assist in 18 partite di campionato.

Il giocatore si adatterebbe alla perfezione nello scacchiere tattico di Inzaghi, che potrebbe utilizzarlo nel ruolo di mezzala destra, con Barella dirottato a sinistra e con Calhanoglu prima alternativa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I partenopei per il suo cartellino chiedono una cifra intorno ai 40 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe provare a mettere sul piatto il cartellino di uno tra Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, valutati 10 milioni, più un conguaglio economico.

Milan su Kulusevski

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo nell'immediato e per questo motivo avrebbe avviato i contatti con la Juventus per capire se c'è la possibilità di arrivare a Dejan Kulusevski.

Lo svedese ha deluso le aspettative in questo anno e mezzo e per questo motivo i bianconeri sono pronti a discutere della sua cessione. La sua valutazione si aggira sui 25 milioni, ma i rossoneri lo vorrebbero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Difficile a queste condizioni, con la Juve che potrebbe provare ad inserire nell'affare il cartellino di Alessio Romagnoli, anticipando l'arrivo a Torino con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. L'affare non è semplice, e non è escluso che ogni discorso sia rimandato in estate.