Ieri sera 14 febbraio allo stadio "Alberto Picco" di La Spezia si giocava il posticipo di Serie A tra lo Spezia e la Fiorentina. Non è stata una partita come le altre per l'allenatore dei viola, Vincenzo italiano, che fino allo scorso giugno era alla guida proprio della formazione ligure.

Il suo addio improvviso è stato visto come una specie tradimento della dalla tifoseria spezzina. Una separazione mal digerita dai supporters liguri che hanno espresso il proprio dissenso in occasione della sfida casalinga con la sua attuale squadra, la Fiorentina, che poi per la cronaca ha vinto in trasferta per 2-1.

La contestazione

Fischi sonori sono arrivati da parte di molti dei presenti stadio, con il culmine raggiunto quando sul monitor è apparso il nome dell'allenatore della Fiorentina. I tifosi locali hanno poi continuato a contestare Italiano per tutta la durata del match con cori e insulti.

L'aspetto che proprio non è andato giù agli sportivi spezzini non è stato tanto l'addio del tecnico in direzione Firenze, ma il modo in cui si è concretizzato nella scorsa estate, in modo piuttosto improvviso.

Le parole di Italiano

Vincenzo Italiano ha ammesso di aver commesso un errore: "Avrei dovuto spiegare per tempo i miei pensieri e le mie scelte". Un mea culpa che però non è servito a evitargli l'ondata di cori e insulti da parte dei suoi ex tifosi, prima dopo e durante la partita..

Triste e deluso per la pesante contestazione, mister Italiano a fine partita si è limitato a dire: "Non sono quella persona che molti oggi hanno dipinto i tifosi dello Spezia. Ho fatto degli errori di comunicazione che non ripeterò in futuro".

La presa di posizione della tifoseria dello Spezia

La Curva Ferrovia, cuore pulsante della tifoseria spezzina, prima della partita aveva diffuso un comunicato comunicato per esprimere la propria posizione nei confronti dell'ex tecnico Italiano: "La Curva Ferrovia intende precisare che lunedì sera il sostegno a Thiago Motta e alla squadra sarà per 90 minuti ed oltre, chi pensa sia più importante contestare il nostro ex allenatore si sposti pure in altri settori.

Italiano rimane un grande allenatore ma allo stesso tempo un uomo di m***a e ora la nostra priorità si chiama salvezza e va conquistata dando sostegno ad oltranza a questa squadra."

Gli insulti non hanno risparmiato neanche Christian, figlio 19enne del tecnico Vincenzo Italiano. Il giovane è stato bersagliato sui social da messaggi non proprio carini.

Uno di questi messaggi - particolarmente offensivo e pieno epiteti irripetibili - è stato pubblicato dallo stesso Christian sui propri canali social, dove in seguito ha ricevuto migliaia di commenti di solidarietà.