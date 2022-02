L'Inter non pensa soltanto al campo, nonostante il 16 febbraio si gioca una delle gare più importanti, l'andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool allo stadio Meazza. I nerazzurri, infatti, si starebbero muovendo anche sul mercato in vista della prossima estate per cercare di anticipare la concorrenza. Il club meneghino attuerà una mezza rivoluzione in mezzo al campo e per questo motivo si è alla ricerca di elementi che possano alzare ulteriormente il livello qualitativo. Nel mirino ci sarebbe Luis Alberto, che sembra essere sempre più in rotta con la Lazio, non rientrando a pieno nei piani di Maurizio Sarri.

Anche il Milan farà qualcosa in mezzo al campo, soprattutto alla luce dell'addio di Franck Kessié. Alla luce di ciò, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Jordan Veretout, altro giocatore in rotta con la propria società, anche se dall'altra parte della Capitale, sponda Roma.

L'Inter sarebbe interessata a Luis Alberto

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e per questo motivo avrebbe individuato in Luis Alberto il rinforzo giusto per alzare il tasso tecnico. I nerazzurri, infatti, son pronti a rivoluzionare il centrocampo visto che in uscita ci sono Matìas Vecino e Arturo Vidal, mentre sono da valutare le posizioni di Roberto Gagliardini e Stefano Sensi. Lo spagnolo sarebbe in cima alla lista degli obiettivi della società nerazzurra insieme a Davide Frattesi.

Il giocatore non sta vivendo la miglior annata con la maglia della Lazio e non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri, soprattutto per il futuro. I biancocelesti, inoltre, potrebbero cederlo per sistemare definitivamente l'indice di liquidità, che ha bloccato il mercato invernale. Numeri comunque importanti per il classe 1992, che ha giocato 23 partite, anche se partendo dalla panchina in alcune circostante, mettendo a segno tre reti e collezionando sette assist.

La Lazio lo valuta tra i 30 e i 40 milioni di euro con l'Inter che potrebbe mettere sul piatto 20 milioni di euro più il cartellino di uno tra Gagliardini e Stefano Sensi, attualmente in prestito secco alla Sampdoria.

Il Milan sarebbe su Veretout

Anche il Milan, oltre all'Inter, potrebbe pescare nella Capitale per rinforzare il centrocampo.

I rossoneri, infatti, avrebbero messo nel mirino Jordan Veretout, che alla Roma sembra essere finito ai margini dopo l'arrivo di Sergio Oliveira. Il centrocampista francese potrebbe sostituire al meglio Franck Kessié, entrambi tra l'altro bravi dal dischetto, essendo in scadenza di contratto.

I capitolini lo valutano 25 milioni di euro, cifra importante che il Milan è pronto ad abbattere mettendo sul piatto i cartellini di Gabbia e Krunic, valutati 10 milioni di euro, più un conguaglio economico.