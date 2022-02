La Lazio batte il Bologna 3-0 nel primo anticipo di Serie A. La formazione di Sarri riscatta il brutto scivolone infrasettimanale in Coppa Italia contro il Milan, rifilando al Bologna la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Le reti dei biancocelesti portano la firma di Immobile (che in avvio di gara trasforma un calcio di rigore) e di Zaccagni, autore di una doppietta nella ripresa.

In campo si è visto tutto il divario tecnico tra le due squadre, Bologna praticamente mai pericoloso. Mister Mihajlovic in sala stampa non ha nascosto la delusione per la prova dei suoi.

La Lazio torna invece a essere scintillante come la squadra che una settimana fa aveva espugnato Firenze.

La delusione di Mihajlovic

Il tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajolovic, che da calciatore è stato una bandiera proprio della Lazio, non ha digerito il rigore che ha sbloccato il match. Ai giornalisti presenti ha dichiarato che in tanti anni di carriera non avrebbe mai visto concedere un rigore del genere.

Proteste a parte, il tecnico serbo ha parlato di una condizione fisica tutt'altro che ottimale visto che a gennaio il Bologna, si è allenato poco e sempre a ranghi ridotti a causa del Covid. Altro aspetto evidenziato da Mihajlovic è stata la mancanza di serenità che può subentrare quando i risultati non arrivano.

Il ritorno di Immobile

Rispetto alla gara di Coppa Italia a San Siro sono state cinque le novità nella formazione della Lazio: tornava Immobile che era uscito anzitempo San Siro a causa una botta al collo del piede. In porta gioca Strakosha, in difesa Lazzari, a centrocampo spazio a Leiva e Luis Alberto mentre in avanti gioca Pedro.

Nel Bologna De Silvestri era out per squalifica, Arnautovic-Orsolini è stata la coppia d'attacco.

Le reti

Discutibile il rigore che ha consentito alla Lazio di sbloccare la partita: "manata" di Soumaoro sul volto di Zaccagni e Immobile trasforma il penalty al 13'.

Il bis arriva all'8' della ripresa. Zaccagni raccoglie un suggerimento di Luis Alberto e di sinistro batte Skorupski.

Al 18' arriva il tris sempre griffato Zaccagni, pronto a concretizzare un assist dalla destra di Lazzari. Finisce così 3-0.

Contestazione della Curva Nord lazial

All'inizio della partita c'è stata la contestazione della curva laziale all'indirizzo del presidente Lotito e del ds Tare. La società biancoceleste è accusata di immobilismo dai propri tifosi, in quanto non si sarebbe rinforzata nel mercato invernale. Altro motivo di disappunto è la questione del caro biglietti. Applausi invece per MIhajlovic che ha ricambiato con un saluto l'omaggio dei suoi vecchi tifosi.

In tribuna era presente il ct della Nazionale Roberto Mancini interessato a Immobile, Lazzari, Zaccagni e Luiz Felipe e ai bolognesi Soriano e Orsolini.