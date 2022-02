Questa mattina 8 febbraio, Giorgio Chiellini si è recato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti strumentali al polpaccio. Per il Capitano della Juventus non sono arrivate buone notizie visto che ha riportato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio sinistro. Il club bianconero non ha dato indicazioni precise sui tempi di recupero, ma la sensazione è che Giorgio Chiellini nelle prossime settimane sarà out. Dunque, il numero 3 juventino è a forte rischio in vista della gara di Champions League del 22 febbraio.

Chiellini in dubbio

Per la Juventus non è arrivata una buona notizia visto che Giorgio Chiellini ha riportato una lesione al polpaccio e adesso il giocatore è a rischio per la partita contro il Villarreal. Dunque, per alcune settimane, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno del suo Capitano. Fortunatamente, però, la Juventus ha recuperato Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino si candida per una maglia da titolare contro il Sassuolo e probabilmente a partire dal 10 febbraio sarà costretto ad un tour de force di partite. Infatti, oltre al match di Coppa Italia saranno in programma la sfida contro l'Atalanta, quella contro il Torino e soprattutto l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.

Dunque, Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt saranno chiamati a guidare la difesa della Juventus in queste gare così importanti. In ogni caso per la gara contro il Sassuolo Massimiliano Allegri farà alcuni cambi per permettere ad alcuni dei suoi titolari di riposare. In particolare giovedì 10 febbraio si dovrebbero rivedere tra i titolari Weston McKennie, Manuel Locatelli e Juan Cuadrado.

In attacco, invece, ci sono molti dubbi visti i tanti impegni. Massimiliano Allegri dovrà decidere se fare riposare uno fra Paulo Dybala e Alvaro Morata. Al loro posto potrebbe esserci spazio per Moise Kean. Inoltre, per la partita di Coppa Italia, la Juventus ritroverà anche Alex Sandro che si è negativizzato dalla Covid-19.

Solo una botta per Zakaria

Per la gara contro il Sassuolo Massimiliano Allegri avrà a disposizione anche Denis Zakaria. Infatti, il numero 28 juventino aveva preso un colpo alla schiena nel match contro il Verona ed era stato costretto a chiedere il cambio. Fortunatamente per lui si è trattato solo di una botta, perciò sarà regolarmente a disposizione. Adesso spetterà a Massimiliano Allegri decidere se schierarlo dal primo minuto oppure se farlo riposare. La sensazione è che Zakaria possa partire dalla panchina anche perché la Juventus avrà nuovamente a disposizione Manuel Locatelli che contro il Verona era squalificato. Il numero 27 juventino dovrebbe giocare con Weston McKennie e uno fra Adrien Rabiot e Denis Zakaria. Inoltre, per la sfida di giovedì 10 febbraio la Juventus recupererà anche Federico Bernardeschi.