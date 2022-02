Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione del tecnico livornese nella prossima sessione estiva di Calciomercato, così da ritornare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa.

Reparto sotto osservazione è la difesa: viste le condizioni di Chiellini non sempre perfette, e la possibile cessione di De Ligt (richiesto dai maggiori top club europei), la dirigenza juventina si sta cautelando.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Glenson Bremer, centrale brasiliano del Torino che sotto la gestione Ivan Juric, sta disputando un grande campionato. Il numero tre granata ha appena rinnovato il contratto con la società di Urbano Cairo, ma ciò potrebbe non bastare per la sua permanenza. La dirigenza granata chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire l'ex centrale dell'Atletico Mineiro.

La Juventus sta monitorando la situazione con grande attenzione, ma deve fare i conti con l'interesse di diversi top club italiani come Milan e soprattutto Inter, interessato al calciatore in caso di possibile addio di De Vrij a fine stagione sponda Tottenham, ma anche di molte società europee, in particolare il Chelsea di Thomas Tuchel, a caccia del possibile sostituto di Rudiger, che non ha ancora rinnovato il contratto e potrebbe lasciare i Blues a fine stagione.

Juve, tra Coppa Italia e Champions League

Oltre alle questione legate al calciomercato, la Juventus sta lavorando sul campo per continuare la striscia positiva e riagguantare il quarto posto, che vale un posto per la prossima Champions League.

I bianconeri scenderanno in campo prima in Coppa Italia nel quarto di finale contro il Sassuolo, che già in campionato ha espugnato l'Allianz Stadium grazie al 2-1 firmato Maxime Lopez nel finale.

Il tecnico juventino Max Allegri potrebbe effettuare delle rotazioni in vista del big match di campionato contro l'Atalanta, che potrebbe risultare fondamentale per le sorti europee della Vecchia Signora. Potrebbero rivedersi dal 1'minuto Juan Cuadrado, partito dalla panchina contro il Verona, mentre possibile chance dal 1'minuto per Mckennie e Kean, che potrebbero far rifiatare Zakaria ed uno tra Vlahovic e Morata.

Dopo il match contro l'undici di Dionisi, i bianconeri saranno di scena al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gasperini, in un match fondamentale per la Champions. La Dea non vive un momento esaltante, frutto di due pareggi nelle ultime quattro partite; a ciò si aggiunge la perdita di calciatori molto importanti come Gosens e Zapata, out per circa due mesi e mezzo, causa infortunio rimediato contro il Cagliari.

Due sfide fondamentali per i bianconeri, che potrebbero segnare in maniera importante il prosieguo della stagione.