La Juventus dopo la vittoria importante in campionato contro il Verona sfiderà nei quarti di finale di Coppa Italia il Sassuolo, reduce da una sconfitta pesante in campionato contro la Sampdoria. La squadra di Dionisi attualmente non vive un momento ideale dal punto di vista del gioco e dei risultati, ma di certo la sfida contro i bianconeri potrebbe fornire ulteriori motivazioni.

La partita si gioca giovedì 10 febbraio alle ore 21.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare diversi giocatori rispetto alla vittoria contro il Verona in campionato.

Potrebbero riposare dall'inizio Dybala e Vlahovic, con l'inserimento rispetto al match contro i veneti di Cuadrado e Kean.

Formazione titolare invece per il Sassuolo di Dionisi, con il solo Harroui che dovrebbe sostituire Lopez. Possibile conferma per Berardi e Raspadori in attacco a supporto di Gianluca Scamacca, che dovrebbe essere la punta centrale.

Le semifinali di Coppa Italia poi sono previste il 2 marzo e il 20 aprile, la finale l'11 maggio.

Il tecnico Allegri dovrebbe affidarsi a Cuadrado, Kean e Morata

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe provare diverse novità rispetto al match di campionato contro il Verona. In porta il titolare della Coppa Italia è Perin, difesa a quattro con De Sciglio e Pellegrini sulle fasce, mentre rientrano come centrali Bonucci e Rugani.

Centrocampo a tre con Locatelli che dovrebbe giocare davanti alla difesa, supportato da McKennie e Rabiot. Cuadrado, Kean e Morata dovrebbero essere i titolari nel settore avanzato.

Panchina quindi per i nuovi arrivati Zakaria e Vlahovic, protagonisti del match contro il Verona, segnando un gol a testa nel 2-0 finale della Juventus contro il Verona.

Riposa anche Dybala, pronto a subentrare eventualmente nel secondo tempo

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi dovrebbe schierare Scamacca

In casa neroverde potrebbero giocare in Coppa Italia contro la Juventus gran parte dei giocatori titolari già schierati in campionato contro la Sampdoria. L'unica novità potrebbe essere l'inserimento di Harroui a centrocampo al posto di Lopez.

Per il resto Dionisi dovrebbe schierare il 4-2-3-1 con Consigli, difesa a quattro con Toljan, Ferrari, Chiriches e Rogerio. Centrocampo a due con Frattesi e Harroui. I trequartisti dovrebbero essere Berardi, Raspadori e Traoré, la punta titolare Gianluca Scamacca.

Le probabili formazioni di Juventus e Sassuolo

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kean, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Harroui; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore Alessio Dionisi.