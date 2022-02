La Juventus potrebbe essere la protagonista anche del Calciomercato estivo, dopo un mercato di gennaio importante. Tre gli acquisti della società bianconera, di cui uno che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno. Ci riferiamo a Federico Gatti, difensore pagato circa 9 milioni di euro. Gli altri rinforzi sono stati Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, che al loro primo match in bianconero ha già segnato un gol a testa.

Riguardo al mercato estivo le ultime indiscrezioni dicono che la società bianconera potrebbe attingere dal campionato italiano per rinforzare difesa e settore avanzato.

Soprattutto se dovesse esserci una cessione pesante come quella di Matthijs de Ligt. il difensore potrebbe lasciare la società bianconera per circa 80 milioni di euro. Somma che potrebbe essere investita sul difensore dell'Inter Stefan De Vrij e sulla punta del Milan Rafael Leao.

Il difensore De Vrij e la punta Rafael Leao potrebbero approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Stefan De Vrij a giugno. Il difensore va in scadenza di contratto con l'inter a giugno 2023 e per questo potrebbe lasciare la società nerazzurra a prezzo agevolato. Si parla di un prezzo di mercato di circa 23 milioni di euro. Il classe 1992 sarebbe un rinforzo importante per la Juventus, De Vrij può giocare sia in una difesa a quattro che in una a tre come centrale.

La Juventus potrebbe attingere al mercato del campionato italiano acquistando pure Rafael Leao, punta del Milan protagonista di una stagione importante fino ad adesso. La sua crescita è stata evidente a tal punto che la sua valutazione di mercato attuale è di circa 60 milioni di euro. Il portoghese era stato acquistato dal Lille per circa 30 milioni di euro nell'estate 2019.

Come anticipato, i circa 80 milioni di euro che servirebbero per acquistare il difensore e la punta potrebbero arrivare dalla cessione di De Ligt, che ha molto mercato. Per il difensore olandese si parla di un interesse concreto di Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere anche al mercato dei parametri zero a giugno.

Ci sono diversi giocatori di qualità che piacciono alla società bianconera e che sono a scadenza di contratto a fine stagione. Fra questi spiccano il difensore Alessio Romagnoli e il centrocampista Franck Kessié, entrambi attualmente al Milan.