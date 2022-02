Un gigante olandese per alzare il muro anche quando Chiellini e Bonucci non ci saranno più. La Juventus un paio di estati fa ha puntato tutto su De Ligt, giovanissimo capitano dell’Ajax, arrivato a Torino per 75 milioni di euro e un contratto che tra parte fissa e bonus arriva a quasi 12 milioni all’anno di stipendio. Un piccolo campione che in bianconero ha viaggiato tra alti e bassi, ma che nell’ultimo periodo ha avuto una grande crescita, domenica a Bergamo è stato il migliore in campo e non è la prima volta negli ultimi mesi.

Con Chiellini ancora fermo ai box, toccherà a lui anche in Champions League contro il Lione negli ottavi di finale, un vero e proprio spauracchio per la Juve che nell’ultime due edizioni è uscita proprio al primo turno eliminatorio.

De Ligt ritroverà la competizione che lo ha fatto conoscere al grande pubblico con la maglia dell’Ajax, ma se il presente è già scritto, il futuro è molto incerto.

Il piano della Juventus per il rinnovo di De Ligt

Da tempo si rincorrono i rumors su una sua cessione, gli estimatori ovviamente non mancano, il Barcellona lo cerca fin dai tempi in cui poi il centrale scelse Torino, il Chelsea, il Bayern Monaco e il PSG sarebbero sulle sue tracce visto che dovrebbero perdere a fine anno Sule, Rudiger e Sergio Ramos. La Juventus non escluderebbe una sua cessione, ma solo dietro ad un’offerta faraonica per poi reinvestire il denaro nella rifondazione della squadra di Allegri, già partita a gennaio con i colpi Vlahovic e Zakaria.

Nel frattempo, però, si studia anche un piano per provare a trattenere De Ligt almeno fino all’estate del 2023. I dirigenti bianconeri potrebbero offrire all’agente del giocatore Mino Raiola un rinnovo di contratto fino al 2025, oggi la scadenza è fissata al 2024, con clausola rescissoria più bassa rispetto agli attuale 120 milioni.

Bremer o Botman al posto di De Ligt

È un’idea che sta prendendo piede ma, come detto, anche l’addio a fine stagione è un'ipotesi. Così a Torino iniziano a pensare anche ai possibili sostituti con due nomi che sembravano aver scalato posizioni. L’arrivo di Gatti, già acquistato dal Frosinone, dove rimarrà in prestito fino a giugno, non basterebbe infatti a colmare la lacuna.

La Vecchia Signora starebbe sondando il terreno per Bremer del Torino, Cairo vorrebbe 30 milioni, forte anche del fresco rinnovo di contratto firmato dal brasiliano, e l’asta sarebbe pronta a scatenarsi visto, che il centrale goleador è nel mirino dell’Inter come possibile sostituto di De Vrij. L’alternativa sarebbe Botman del Lille, prezzo più o meno simile al granata, e concorrenza italiana, questa volta del Milan, da battere con i rossoneri che sarebbero però più avanti.