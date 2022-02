Stefan De Vrij sta vivendo il suo momento più difficile da quando è approdato all’Inter a parametro zero nel 2018 lasciando la Lazio tra tante polemiche. Per l’olandese questa doveva essere l’ennesima stagione ad alti livelli, con il mentore Simone Inzaghi in panchina e quella difesa a tre da comandare come con Antonio Conte, senza indugi e con tanta qualità anche nella costruzione della manovra dal basso. Qualcosa però sta andando storto, il centrale è incappato in qualche problema, non gioca più sui livelli dell’anno passato e la dimostrazione è arrivata anche a Napoli.

L’errore sul rigore di Osimhen pesa su una prestazione che comunque non sarebbe arrivata alla sufficienza anche senza quel momento decisivo per la super sfida Scudetto di sabato.

De Vrij-Inter storia finita?

Non è la prima gara sottotono, per ora il posto è assicurato e già a Liverpool mercoledì in Champions League l’olandese cercherà il riscatto, ma il futuro sembra essere lontano da Milano. Lo stesso giocatore, secondo gli ultimi rumors, vorrebbe lasciare i Campioni d’Italia per provare un’esperienza all’estero, in Spagna lo guarda con attenzione il Barcellona per esempio. La spinta del difensore potrebbe essere decisiva e la sensazione è che l’Inter potrebbe anche accontentarlo. Al resto ci penserà l'agente Mino Raiola.

Il contratto di De Vrij scade nel 2023, per ora poco si mosso e questo già un segnale per il possibile addio.

Marotta sa bene che la prossima estate sarà l’ultimo momento utile per monetizzare ed è per questo che potrebbe decidere di privarsi del suo centrale di difesa.

Possono essere lette in questo senso anche quelle che sembrano essere le prossime mosse di mercato dei nerazzurri.

De Vrij via, Marotta punta già i sostituti

L’Inter avrebbe infatti messo nel mirino Luiz Felipe, fedelissimo di Inzaghi già ai tempi della Lazio, in scadenza a giugno e per ora senza prolungamento con i biancocelesti, e Bremer del Torino.

Il brasiliano ha appena rinnovato per una stagione, un gesto per permettere alla società di monetizzare dal suo trasferimento: Cairo starebbe chiedendo 30 milioni per il cartellino, stessa cifra tra l'altro già richiesta durante il mercato di gennaio.

Insomma se De Vrij dovesse partire l’Inter avrebbe già le alternative pronte per una difesa che potrebbe anche non perdere molto in termini di qualità.

Luiz Felipe e Bremer sono più giovani dell’olandese, conoscono già la difesa a tre e, con Bastoni e Skriniar, potrebbero costruire un "muro" nerazzurro per molti anni.

In tema di rinnovi di contratto Marotta continua la trattativa con Brozovic, che sembra a buon punto, mentre resta in bilico la posizione di Perisic, in scadenza a fine stagione