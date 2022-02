La Juventus è al lavoro in queste settimane sui rinnovi contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Gran parte del Calciomercato estivo dipenderà infatti dalla conferma o meno di giocatori come Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio, oltre all''eventuale riscatto di Morata. Come è noto, lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto per 35 milioni di euro dall'Atletico Madrid. La Juventus vorrebbe confermarlo ma cercherà di diminuire la somma per acquistare il cartellino dello spagnolo. La società bianconera a giugno cercherà di cedere quei giocatori non considerati utili per il presente e per il futuro, così da rinforzare in qualità al centrocampo.

I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot e Arthur Melo, non solo per le prestazioni fornite dai due nelle ultime stagioni, ma anche perché hanno un ingaggio importante che appesantisce in maniera evidente il bilancio societario. Se dovessero partire, la Juventus potrebbe acquistare un giocatore che possa migliorare la qualità del gioco e magari spostare Locatelli nel ruolo di mezzala. Fra quelli che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Youri Tielemans; il belga è in scadenza di contratto con il Leicester a giugno 2023 e proprio per questo potrebbe essere acquistato a prezzo agevolato a giugno.

Il centrocampista Tielemans potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare a giugno Youri Tielemans. Il belga è uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera per migliorare la qualità del centrocampo. Il solo acquisto di Zakaria non basta infatti per rinforzare un settore in cui sembra mancare quel giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

Se dovesse arrivare il belga, Zakaria e Locatelli giocherebbero come mezzali. Soprattutto l'ex Sassuolo, ha dimostrato che quando è stato spostato come centrocampista d'inserimento è stato efficace in zona gol. Basti pensare al gol nel derby contro il Torino.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Tielemans potrebbe dipendere dalle cessioni di Rabiot e Arthur Melo.

Il francese va in scadenza a giugno 2023 e per questo, in caso di mancato di prolungamento contrattuale, potrebbe lasciare la società bianconera per evitare di perderlo a parametro zero. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di Manchester United e Newcastle, la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il brasiliano, a gennaio si era parlato di un interesse concreto dell'Arsenal. La società inglese lo voleva in prestito, per questo è rimasto. La Juventus potrebbe venderlo a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro.