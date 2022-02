La Juventus dovrà lavorare in queste settimane alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Come dichiarato dal vicepresidente Pavel Nedved nell'intervista prima di Atalanta-Juventus la società incontrerà tutti i cinque giocatori che hanno il contratto fino a fine stagione. Fra questi spicca soprattutto Paulo Dybala, l'argentino sta dimostrando negli ultimi match di essere diventato un punto riferimento dei bianconeri, non solo dal punto di vista tecnico ma anche caratteriale: pure contro l'Atalanta è stato l'ultimo ad arrendersi, fornendo l'assist decisivo su calcio d'angolo per il gol di pareggio di Danilo.

Entro fine febbraio dovrebbe esserci l'incontro per provare a trovare un'intesa per il prolungamento di contratto. Se esso non dovesse arrivare, la Juventus in estate dovrà rinforzare il settore avanzato acquistando almeno una punta. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è Gabriel Jesus, attualmente non considerato un titolare dal tecnico del Manchester City Guardiola.

Proprio la società inglese potrebbe acquistare nel Calciomercato estivo Erling Haaland pagando la clausola rescissoria presente sul contratto del norvegese e che si attiverà a giugno di circa 80 milioni di euro. In tal caso l'addio di Gabriel Jesus diventerebbe una possibilità concreta.

Gabriel Jesus potrebbe approdare alla Juventus se dovesse partire Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juve, se dovesse partire Paulo Dybala, potrebbe acquistare Gabriel Jesus. Il brasiliano potrebbe lasciare il Manchester City a giugno, soprattutto se la società inglese dovesse decidere di investire su Erling Haaland.

Il giovane centravanti norvegese potrebbe lasciare il Borussia Dortmund a giugno: nel suo contratto infatti c'è una clausola rescissoria da 80 milioni di euro che si attiverà proprio nel calciomercato estivo.

Il brasiliano piacerebbe molto alla Juventus, si era parlato di un interesse concreto della società bianconera per il giocatore già nello scorso calciomercato estivo, anche se poi non era stata imbastita nessuna trattativa concreta.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare centrocampo e difesa a giugno. Anche in questo caso gli acquisti dipenderanno dalle cessioni che la società bianconera riuscirà ad effettuare. I principali indiziati a lasciare Torino sono Adrien Rabiot, Arthur Melo e Alex Sandro.

In entrata per il centrocampo piacerebbe Yuri Tielemans, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 40 milioni di euro dal Leicester.

La società bianconera potrebbe attingere poi dal mercato dei parametri zero per acquistare un difensore. In tale ottica piace Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.