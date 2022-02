Come finirà la telenovela Dybala? Al momento è impossibile dire con certezza se il rinnovo di contratto verrà firmato, oppure se il numero 10 lascerà a parametro zero Torino. Alcune big fiutano l’affare, l’Inter per esempio, e magari anche il Manchester United che nel 2019 è stato vicinissimo all’acquisto della Joya. Prima però dovranno aspettare di capire cosa succederà a Torino, e la partita sembra essere ancora molto aperta.

Il mercato di gennaio con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria ha fatto tornare l’entusiasmo e tracciato una nuova linea.

Arrivabene e Cherubini lavorano per rendere la Juve più giovane e forte, cercando di limare il monte ingaggi liberandosi di chi ha uno stipendio alto e un rendimento meno buono del previsto, Ramsey per esempio.

Dybala-Juventus: le ultime notizie sul rinnovo

Il caso Dybala però è diverso, l’argentino è il numero 10, gode della piena fiducia di Massimiliano Allegri e negli ultimi mesi è stato frenato solo dagli infortuni, altrimenti avrebbe giocato sempre con ogni probabilità. Il tecnico toscano vorrebbe che la sua seconda Juventus girasse intorno al sudamericano dal talento purissimo e i tocchi da campioni, ma il futuro è ancora tutto da scrivere.

La questione rinnovo non è ancora conclusa, nei mesi scorsi c’erano state delle schiarite, oggi invece sono tornate le nubi, anche se va detto che gli incontri decisivi non dovrebbero esserci prima della fine di febbraio, dopo il Consiglio d'Amministrazione della società piemontese.

I tifosi aspettano le ufficialità, ma i rumor corrono e gli ultimi darebbero un quadro positivo per l’accordo.

Paulo Dybala vuole restare alla Juventus

Paulo Dybala vorrebbe restare alla Juventus e prolungare il contratto, la Vecchia Signora sarebbe in cima alla sua lista ed è questa convinzione a rendere il cammino più semplice.

I dirigenti bianconeri starebbero pensando ad una nuova offerta per il rinnovo, la prima si avvicinava agli otto milioni di stipendio a cui aggiungere due di bonus, l’ultima potrebbe avere una parte fissa più bassa, 7 milioni, come Vlahovic, e aumentare la parte variabile legata alle prestazioni dal giocatore. Un piccolo risparmio iniziale e una spinta in più a dare il meglio all'attaccante i due obiettivi da raggiungere.

Dovrebbe essere questa l’offerta che la Juventus metterà sul piatto quando incontrerà Jorge Antun, procuratore del ragazzo, per cui si punterebbe ad un taglio della commissione di circa 4-5 milioni. I bianconeri non vogliono perdere Dybala, ma devono rispettare alcuni paletti economici, ora tutto dipende dal giocatore che per restare nell’amata Torino dovrà accettare qualche compromesso.