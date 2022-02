Una stretta di mano in inverno inoltrato che mai è diventata firma sul rinnovo e così la telenovela Paulo Dybala in casa Juventus continua. L’argentino va in scadenza nel 2022, fin da gennaio può firmare un preaccordo con qualsiasi club senza dover chiedere il permesso ai bianconeri, un bel rischio per un giocatore che viene tenuto d’occhio da diverse importanti società, tra cui l’Inter di Beppe Marotta che ormai tanti anni fa portò la Joya da Palermo e Torino, intravedendo in lui le qualità del fuoriclasse.

Al momento non ci sarebbero incontri in programma tra la Vecchia Signora e l’entourage del giocatore che nel frattempo in campo si rende protagonista di un “sbuffata” a favore di telecamera nel momento della sostituzione contro il Verona.

Nulla di importante secondo Massimiliano Allegri, l’argentino ha vissuto un lungo calvario a causa degli infortuni e vorrebbe giocare sempre adesso che sta bene, certo è che i tifosi non hanno gradito.

Rinnovo Dybala, la nuova offerta della Juventus

La partita del rinnovo secondo gli ultimi rumor dovrebbe entrare nel vivo dopo il CDA di fine mese, a quel punto i dirigenti avranno un quadro pià chiaro sul futuro sia in società che in campo, visto che sarà quasi terminato anche il tour de force della formazione di Allegri. E’probabile che a quel punto la Juventus contatterà Jorge Antun, procuratore di Dybala, per discutere del rinnovo di contratto dell’attaccante. Lo stipendio da 8 milioni di euro più circa due di bonus all’anno non dovrebbe essere toccato, è stata questa la base dell’accordo negli incontri precedenti e quindi non ci dovrebbero essere proposte al ribasso.

A cambiare invece potrebbe essere la cifra da versare nelle casse dell’entourage del giocatore: i dirigenti della Vecchia Signora vorrebbero infatti abbassare le commissioni dell’affare di 4-5 o milioni in modo da risparmiare qualcosa al momento della firma.

Se Dybala non rinnova con la Juventus c’è Zaniolo

Lo sconto rischiesto a chi collabora con Dybala è un’idea della Juventus che dovrà essere accettata prima di eventualmente firmare il rinnovo di contratto.

E se alla fine l’accordo non dovesse essere trovato? La scadenza, come già detto, è vicina, il rischio c’è e lo sanno anche i dirigenti bianconeri che vorrebbero trattenere il numero 10, ma sanno che un giocatore del genere fa gola a molti. Così Cherubini non sta con le mani in mano, anzi, avrevbe già trovato l’alternativa alla Joya.

Il preferito sarebbe Zaniolo della Roma, talento cristallino finalmente uscito dal tunnel degli infortuni che con Vlahovic e Chiesa potrebbe formare un tridente atomico e giovane che garantirebbe gol e classe ai bianconeri per molti anni. Il costo dell’operazione però non sarà basso, la Roma avrebbe tutta l’intenzione di non cedere il proprio campioncino per meno di 50 milioni di euro. Non poco tenendo anche conto che a gennaio la Juve ha trovato l’accordo per Vlahovic ma dovrà sborsare oltre 70 milioni alla Fiorentina.