La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale. Gli arrivi di Vlahovic, Zakaria e Gatti confermano la volontà della società bianconera di migliorarsi dopo un inizio di stagione molto problematico. È arrivato un giocatore bravo nella finalizzazione delle azioni da gol come Vlahovic, ma anche un centrocampista importante come Zakaria, il difensore Gatti rimarrà in prestito al Frosinone fino a fine stagione. A proposito dello svizzero, era in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach a giugno, per questo la Juventus è riuscito ad acquistarlo per circa 7 milioni di euro, compresi i bonus.

Un investimento importante se consideriamo che compirà 26 anni e che darà fisicità e velocità al centrocampo bianconero. Dello svizzero ne ha parlato Dirk Krumpelmann, che ha sottolineato come Zakaria sia soprannominato il Polpo per la sua bravura nel recuperare i palloni. Come dichiarato dal giornalista sportivo, è un giocatore molto atletico e veloce, nonostante sia alto 1,91 cm. È' stato nella prima parte della stagione e il quinto giocatore più veloce del campionato tedesco con una media di 35,62 km\h, meglio di lui ha fatto Haaland con 35,94 km\h.

Denis Zakaria è soprannominato il Polpo per la sua bravura nel recuperare palloni agli avversari

'Zakaria è soprannominato 'Krake', il polpo, perché, grazie alle sue lunghe leve, riesce sistematicamente a rubare il pallone agli avversari'.

Queste le dichiarazioni di Dirk Krumpelmann in merito al nuovo acquisto della Juventus del mercato di gennaio, Denis Zakaria. Il giornalista sportivo ha sottolineato come sia un giocatore atletico e veloce ed ha aggiunto che prima del coronavirus la sua valutazione di mercato era di circa 40 milioni di euro. Era seguito dal Manchester United e dal Bayern Monaco, ma la pandemia non ha aiutato il Borussia Monchengladbach, anche perché il centrocampista ha deciso di non prolungare il suo contratto con la società tedesca.

Per questo ha accettato i 7 milioni di euro offerti dalla Juventus a gennaio. Il rischio era di perderlo a parametro zero a giugno. Krumpelmann ha definito Zakaria un giocatore che emerge nel collettivo ma non è un leader, inoltre non ha una grande tecnica.

Il centrocampista svizzero dovrà dimostrare di valere una grande società come la Juventus

Il giornalista sportivo ha sottolineato che non è stato titolare della nazionale svizzera lo scorso Europeo, gli sono stati preferiti Xhaka e Freuler. Per il giornalista sportivo, Zakaria dovrà dimostrare di valere una grande società. Gli arrivi dello svizzero e di Vlahovic sono molto importanti per la Juventus ma, in Champions League ci sono società molto forti. Di conseguenza, anche i bianconeri dovranno dimostrare di essere in grado di arrivare fino in fondo nella massima competizione europea, a partire dall'ottavo di finale contro il Villareal.