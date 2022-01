La Juventus potrebbe effettuare un altro acquisto importante dopo Vlahovic in questi ultimi giorni di mercato. Se dovesse partire uno fra Arthur Melo e Rodrigo Bentancur, la società bianconera potrebbe rinforzare il centrocampo con un giocatore che possa garantire fisicità ma anche inserimenti in area avversaria. Diversi i nomi che piacciono alla società bianconera, si parla molto del possibile arrivo di Nahitan Nandez del Cagliari, che però la società sarda valuta circa 20 milioni di euro. Altri nomi sono quelli di Ndombele del Tottenham, Bruno Guimaraes del Lione e Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach.

Di questi, però, il brasiliano difficilmente potrà arrivare in quanto sarebbe vicino al trasferimento al Newcastle. In un recente sondaggio lanciato dal sito Calciomercato.it, in cui si è chiesto agli utenti quale sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo della Juventus, il preferito dai votanti è stato Denis Zakaria. Al secondo posto Bruno Guimaraes, seguito da Nahitan Nandez e Tanguy Ndombele. Lo svizzero è stato votato con oltre il 40% delle preferenze. Come è noto, è in scadenza di contratto a giugno con la società tedesca e potrebbe arrivare a prezzo agevolato.

Lo svizzero è stato preferito a Bruno Guimaraes che ha ricevuto il 31,2% dei voti, a Nahitan Nandez con il 20,4% e a Tanguy Ndombele con il 6,5%. Attualmente, l'acquisto più agevolato dal punto di vista economico sarebbe quello dello svizzero, considerando che è in scadenza di contratto a giugno. Il brasiliano, invece è vicino al trasferimento al Newcastle.

Si è parlato molto anche di Nandez negli ultimi giorni, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Difficile invece l'acquisto del centrocampista del Tottenham, non solo per la valutazione di mercato del suo cartellino ma anche per l'ingaggio che percepisce.

L'arrivo di un centrocampista dipenderà da una cessione importante a centrocampo.

Non ci sono novità riguardo ad Aaron Ramsey, che vorrebbe trasferirsi in Inghilterra ma per giocare in una società importante. Si è parlato anche di un interesse concreto dell'Arsenal per Arthur Melo, ma la Juventus non lo vorrebbe cedere in prestito fino a giugno. Il centrocampista Rodrigo Bentancur potrebbe invece trasferirsi all'Aston Villa, che avrebbe offerto 20 milioni di euro. La società bianconera lo valuta maggiormente anche perché il 30% della somma ricavata va al Boca Juniors, società da cui è stato acquistato l'uruguaiano qualche stagione fa.