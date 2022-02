La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale insieme alla Salernitana. I bianconeri hanno effettuato tre acquisti importanti come Dusan Vlahovic, Denis Zakaria e Federico Gatti, il difensore rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno. La società bianconera ha fatto un grande lavoro anche nelle cessioni, monetizzando dalle partenze di Bentancur e Kulusevski, trasferitisi al Tottenham, e alleggerendosi dall'ingaggio importante di Ramsey, in prestito ai Glasgow Rangers. Tutti e tre i giocatori erano iscritti nella lista Champions League e dovranno quindi essere sostituiti.

Due di questi posti saranno utilizzati evidentemente per i nuovi acquisti Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, per il terzo c'è il dubbio fra Kaio Jorge e Luca Pellegrini, anche se il terzino italiano sembrerebbe in vantaggio. Servirà infatti un'alternativa valida ad Alex Sandro anche nella massima competizione europea, soprattutto se, come sperano Allegri e i sostenitori bianconeri, la Juventus dovesse andare avanti e qualificarsi ai quarti di finale. Negli ottavi, infatti, ci sarà la sfida contro il Villareal, impegnativa ma nella quale i bianconeri potranno giocarsela.

Possibile inserimento nella lista Champions League di Pellegrini, Zakaria e Vlahovic

La lista di Champions League per la seconda parte della stagione sarà evidentemente diversa rispetto a quella di inizio stagione.

Le partenze di Ramsey, Bentancur e Kulusevski agevoleranno l'inserimento dei nuovi acquisti del mercato di gennaio, ovvero Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, e di uno fra Kaio Jorge e Luca Pellegrini, con il terzino in vantaggio. Il tecnico toscano con l'arrivo del centrocampista svizzero potrebbe affidarsi in Champions League ad un 4-2-3-1 con Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro, centrocampo a due con Zakaria e Locatelli, tre trequartisti come Cuadrado, Dybala e McKennie (anche se potrebbe giocarci anche Morata) e punta centrale Dusan Vlahovic.

Gli ottavi di finale contro il Villareal

La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa in cui dovrà recuperare punti in campionato (attualmente è quinta a -1 dall'Atalanta quarta, ma i bergamaschi hanno una partita in meno) ma soprattutto cercare di andare più avanti possibile in Champions League. Secondo gran parte degli addetti ai lavori, con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic i bianconeri possono arrivare fino in fondo nella massima competizione europea anche se Liverpool, Manchester City, Chelsea e Real Madrid e Bayern Monaco sembrano avere una rosa migliore rispetto a quella della Juventus. I bianconeri giocheranno gli ottavi di finale contro il Villareal.