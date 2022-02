Da poche ore, si è concluso il mercato invernale e la Juventus è stata l'assoluta protagonista. Infatti, i bianconeri hanno preso Dusan Vlahovic e Denis Zakaria e hanno ceduto Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey. Ma la Juventus è già al lavoro per trovare rinforzi in vista della prossima sessione di mercato. La dirigenza bianconera, adesso, avrebbe messo nel mirino Franck Kessiè. Il giocatore ivoriano a giugno va in scadenza di contratto con il Milan e il rinnovo di contratto sembra molto complicato. Per questo motivo alcune società si starebbero già muovendo per prendere Kessiè a parametro zero e tra queste ci sarebbe la Juventus.

Juventus rinforzata dal mercato invernale

La Juventus, in questo mercato invernale, ha decisamente rinforzato la squadra regalando a Massimiliano Allegri i giocatori di cui aveva bisogno. I bianconeri hanno comprato un bomber di peso come Dusan Vlahovic e un centrocampista che possa dare maggiore qualità come Denis Zakaria. Ma i bianconeri non vorrebbero fermarsi tant'è che avrebbero già intavolato dei discorsi con l'entourage di Franck Kessiè per portarlo a Torino a parametro zero. L'eventuale arrivo in bianconero aumenterebbe ulteriormente la qualità della mediana della Juventus. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà questa trattativa e se davvero la dirigenza juventina riuscirà prendere Kessiè.

La Juventus riprende la preparazione

La Juventus, nei prossimi mesi, si dividerà in due: la squadra penserà al campo mentre la dirigenza lavorerà sui rinnovi di contratto e sulle strategie di mercato del futuro. Oggi 1 febbraio, i bianconeri torneranno ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese potrà contare su Dusan Vlahovic e anche sull'ultimo arrivato Denis Zakaria.

Lo svizzero svolgerà la prima seduta con i nuovi compagni. Inoltre, nella giornata di domani 2 febbraio, Zakaria verrà presentato ai media. I tifosi della Juventus, però, vogliono sapere se Dusan Vlahovic e Denis Zakaria saranno titolari nel match contro il Verona. Ovviamente è ancora prematuro stabilire se Massimiliano Allegri punterà subito sui due nuovi acquisti e qualcosa di più si capirà solo sulla giornata di sabato 5 febbraio quando il tecnico livornese parlerà in conferenza stampa.

Per la gara contro il Verona, la Juventus dovrebbe ritrovare Leonardo Bonucci che ha smaltito i problemi fisici. Mentre sarà assente Alex Sandro che è in nazionale ma è anche risultato positivo al Covid. Il numero 12 juventino è in Brasile e resterà lì fino a quando si sarà negativizzarto. Perciò contro il Verona sulla sinistra giocheranno uno fra Pellegrini e De Sciglio.