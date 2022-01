La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria contro la Roma per 4-3 in trasferta in campionato e ora si appresta a disputare la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, prevista mercoledì 12 gennaio a San Siro.

Intanto proseguono in queste ore le indiscrezioni di Calciomercato. A tal proposito Alvaro Morata, nonostante i rumors di un interesse concreto del Barcellona, dovrebbe rimanere in bianconero almeno fino a fine stagione, anche perché Chiesa si è infortunato e potrebbe rimanere fermo diverso tempo.

Proprio alla luce dell'assenza del laterale offensivo della nazionale italiana, di renderebbe ancora più utili un rinforzo nel settore avanzato per gennaio.

Considerando che Morata può giocare anche sulla fascia, magari in un 4-3-3, la Juventus potrebbe tesserare una punta centrale. Nelle ultime ore si parla di un interesse concreto per il brasiliano con nazionalità spagnola Diego Costa, che ha lasciato a parametro zero l'Atletico Mineiro. A 33 anni sarebbe un giocatore utile e potrebbe sottoscrivere un contratto fino a fine stagione, andando a rinforzare il settore avanzato. D'altronde nella sua carriera ha dimostrato di essere in grado di segnare molto in tutte le competizioni.

Diego Costa potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare a parametro zero Diego Costa.

Il brasiliano di nazionalità spagnola ha lasciato a parametro zero l'Atletico Mineiro e potrebbe ritornare in Europa.

Sarebbe un rinforzo importante per la società bianconera, anche perché con l'infortunio di Chiesa servirebbe un nuovo elemento per il settore avanzato. L'eventuale ingaggio di Diego Costa non corrisponderebbe necessariamente alla partenza di Alvaro Morata, anche perché quest'ultimo può giocare pure sulla fascia offensiva.

Nella sua carriera professionale il brasiliano ha dimostrato di essere bravo a finalizzare le azioni da gol, segnando molto sia all'Atletico Madrid che al Chelsea. Ha lasciato l'Atletico Mineiro dopo 15 match disputati e 4 gol realizzati.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per effettuare delle cessioni a gennaio.

Il principale indiziato a partire è Aaron Ramsey, sul centrocampista gallese ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società inglesi.

L'eventuale partenza del giocatore garantirebbe alla Juventus un risparmio importante sul monte ingaggi e potrebbe agevolare l'arrivo di un altro centrocampista.