La Juventus, in queste ore, potrebbe mettere a segno altre operazioni dopo aver concluso con successo la trattativa per potare Dusan Vlahovic a Torino. I bianconeri, infatti, avrebbero deciso di rompere gli indugi per Denis Zakaria. Cherubini, stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, avrebbe trovato un accordo con il giocatore e adesso avrebbe presentato un'offerta al Borussia Monchengladbach di 5 milioni più 2 di bonus. Adesso si starebbe attendendo la risposta del club tedesco e al momento ci sarebbe ottimismo. Per vedere Zakaria a Torino la Juventus dovrebbe vendere uno tra Ramsey e Bentancur.

Ramsey resta in uscita

La Juventus, in questi giorni di mercato, vorrebbe provare a regalare un nuovo centrocampista a Massimiliano Allegri.

Ma per i riuscirci i bianconeri dovrebbero cedere un giocatore. La speranza sarebbe quella di piazzare Aaron Ramsey che è fuori dal progetto juventino e soprattutto guadagna molto. Sul gallese ci sarebbe il Burnley adesso resta da capire se la destinazione safari gradimento all'ex Arsenal. Ma attenzione anche a Rodrigo Bentancur che piace all'Aston Villa.

Qualora la Juventus dovesse riuscire a cedere un centrocampista potrebbe tesserare immediatamente Denis Zakaria, altrimenti i bianconeri rimanderanno il tesseramento dello svizzero a giungo. Infatti, il giocatore va in scadenza di contratto e a quel punto Cherubini lo prenderebbe a parametro zero. Ma in queste ore, la dirigenza della Juventus starebbe lavorando anche alla cessione di Dejan Kulusevski.

Lo svedese piace al Tottenham e Paratici lo valuterebbe 30 milioni. La Juventus, invece, vorrebbe 40 milioni. Inoltre, le parti starebbero discutendo anche sulla formula di trasferimento di Kulusevski. La Juventus vorrebbe un obbligo di riscatto certo, mentre il Tottenham lo vorrebbe solo al raggiungimento di determinate condizioni.

Dunque si starebbe continuando a trattare e non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

Primo allenamento per DV7

Ieri 28 gennaio, la Juventus ha annunciato l'acquisto di Dusan Vlahovic. I bianconeri hanno anche svelato il numero di maglia del bomber serbo. Infatti, Vlahovic ha scelto di prendere il numero 7 lasciato libero da Cristiano Ronaldo.

Dunque, i tifosi juventini hanno potuto dare il benvenuto da DV7.

Vlahovic, questa mattina 29 gennaio, è già sceso in campo per allenarsi alla Continassa con i nuovi compagni. Dunque, il numero 7 juventino ha già messo nel mirino la gara del prossimo weekend resta da capire se Massimiliano Allegri lo schiererà tra i titolari o lo utilizzerà a fare in corso, ma c'è ancora un po' di tempo per scoprire le scelte di formazione per la partita del 6 febbraio.