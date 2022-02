La Juventus, in queste ore, è concentrata sul campo e sui tanti impegni che attendono la squadra di Massimiliano Allegri. Ma la dirigenza deve inevitabilmente pensare al futuro. Uno dei giocatori che piacciono alla Juventus per la prossima estate è Nicolò Zaniolo. In queste ore, inoltre, si è parlato molto del giocatore classe 99 anche perché non sono passati inosservati i like del calciatore della Roma a Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli. Zaniolo ha messo mi piace ai post condivisi dai tre juventini dopo la vittoria ottenuta contro l'Empoli e questo ha scatenato diverse voci di mercato.

Infatti, al momento, il calciatore classe '99 potrebbe non rinnovare con la Roma.

La Juventus pensa al futuro

La Juventus, nei prossimi mesi cercherà di rinforzare ulteriormente la squadra. L'arrivo a Torino di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria ha dato nuova linfa ai bianconeri ma l'obiettivo è rendere la rosa ancora più competitiva. In particolare la Juventus potrebbe pensare di rinforzare il centrocampo. Uno dei nomi che piacerebbe è quello di Zaniolo per cui ci sarebbero già stati dei contatti. Ovviamente non sarà facile per la Juventus arriverà al calciatore e si potrebbe ipotizzare una trattativa sulla base di 40/50 milioni.

Inoltre, a facilitare la trattativa ci potrebbe essere anche la volontà del ragazzo.

Infatti, Zaniolo da ragazzino era tifoso della Juventus. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e probabilmente se ne saprà qualcosa in più a partire dal prossimo giugno.

Intanto Allegri pensa al campo

Mentre la dirigenza della Juventus si occupa delle questioni legate al mercato, Massimiliano Allegri pensa al campo.

Infatti, nei prossimi giorni, i bianconeri saranno impegnati tra Coppa Italia, campionato e Champions League. Per queste sfide, però, ci sarà una situazione molto delicata legate agli infortuni. Infatti, per la partita contro la Fiorentina del 2 marzo, la Juventus non avrà a disposizione nove giocatori. L'ultimo calciatore che si è aggiunto alla lista degli assenti è Denis Zakaria.

Il numero 28 juventino ha riportato una lesione di basso grado al tendine del muscolo lungo adduttore e ne avrà per circa 20 giorni. Dunque, per la gara contro la Fiorentina non ci saranno recuperi e la speranza è avere almeno per la partita contro lo Spezia Paulo Dybala, Daniele Rugani e Federico Bernardeschi, mentre per rivedere Giorgio Chiellini ci vorrà ancora un po' di tempo. Qualcosa in più sui recuperi si capirà domani 1 marzo durante la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che si terrà alle ore 12. Dopodiché la Juventus si allenerà nel pomeriggio e a seguire partirà per la volta di Firenze.