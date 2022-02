La Juventus dopo la vittoria in campionato contro il Verona si conferma anche in Coppa Italia contro il Sassuolo. Il 2 a 1 qualifica i bianconeri alle semifinali della competizione nazionale dove incontrerà la Fiorentina, ex squadra di Vlahovic. Proprio il nuovo acquisto bianconero è stato decisivo segnando il gol del 2 a 1. L'acquisto della punta è stato molto importante soprattutto dopo le problematiche nella finalizzazioni delle azioni da gol della prima parte della stagione. La Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato anche nel Calciomercato estivo.

Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche Niccolò Zaniolo in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Secondo le ultime notizie di mercato il giocatore potrebbe lasciare la Roma per circa 40 milioni di euro. Somma che la Juventus potrebbe ricavare dalle cessioni di diversi giocatori non considerati utili per il presente e per il futuro. La società bianconera potrebbe anche inserire una contropartita tecnica gradita dalla società romana per attutire l'esborso economico in contanti.

Il centrocampista McKennie potrebbe essere offerto alla Roma per Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il centrocampista Weston McKennie come contropartita tecnica per l'acquisto di Niccolò Zaniolo.

L'americano in questa stagione sta dimostrando la sua importanza soprattutto nel supportare le punte. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Per questo la società bianconera potrebbe aggiungere circa 10 milioni di euro per l'acquisto di Zaniolo, considerando la valutazione di mercato diversa fra i due giocatori.

McKennie era stato vicino alla cessione nel recente calciomercato estivo. Alla fine è rimasto diventando un titolare della Juventus. Zaniolo è un riferimento della Roma. Il tecnico Mourinho lo sta schierando a supporto di Abraham. Dopo un inizio di stagione problematiche anche a causa dell'infortunio della scorsa stagione, è riuscito a confermarsi con prestazioni importanti.

Il mercato della Juventus

L'arrivo di Zaniolo potrebbe dare ulteriore qualità alla Juventus, soprattutto se dovessero rimanere anche Paulo Dybala e Alvaro Morata. A proposito dell'argentino, a febbraio ci sarà l'incontro per il prolungamento contrattuale con la società bianconera. Lo spagnolo invece attualmente è in prestito dall'Atletico Madrid. Le recenti prestazioni confermano come si trovi molto bene come punta di fascia a supporto di un giocatore come Dusan Vlahovic. Per questo la Juventus potrebbe incontrare la società spagnola per cercare di acquistare lo spagnolo ad un prezzo minore rispetto ai 35 milioni di euro che servirebbero per l'acquisto del cartellino del giocatore.