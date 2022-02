La Juventus dovrà lavorare nel mese di febbraio alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca sicuramente Paulo Dybala. Secondo le ultime notizie di mercato l'argentino potrebbe prolungare la propria intesa contrattuale con un ingaggio di circa 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus fino a giugno 2026. La società bianconera cercherà di risparmiare sulle commissioni da pagare all'agente sportivo dell'argentino Jorge Antun, di circa 5 milioni di euro.

Secondo alcune indiscrezioni però un eventuale prolungamento contrattuale però potrebbe anche essere motivato dalla volontà della società bianconera di monetizzare dalla cessione di Dybala.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto del Chelsea, che vorrebbe migliorare la qualità del proprio settore avanzato. Per questo la società inglese potrebbe offrire il centrocampista Christian Pulisic come contropartita tecnica per l'acquisto del giocatore argentino. Uno scambio di mercato che sarebbe alla pari in quanto l'americano è ha circa cinque anni in meno rispetto a Dybala. L'americano alla Juventus ritroverebbe il compagno di nazionale Weston McKennie, che sta dimostrando in questa stagione di essere molto importante per Allegri.

Possibile scambio di mercato fra Dybala e Pulisic con il Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe prolungare il contratto di Paulo Dybala e poi però venderlo a giugno al Chelsea in uno scambio di mercato che agevolerebbe l'approdo nella società bianconera di Christian Pulisic.

L'americano potrebbe essere il giocatore ideale da schierare in un 4-3-3, magari al posto proprio dell'argentino.

Allegri negli ultimi due match si sta affidando al tridente offensivo con Dybala, Vlahovic e Morata. Il centrocampista americano potrebbe giocare molto bene al posto dell'argentino in quanto garantirebbe qualità al settore avanzato.

Dybala potrebbe trasferirsi al Chelsea perché Tuchel vorrebbe un giocatore importante per supportare Romelu Lukaku.

Il resto del mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di uno scambio di mercato fra Dybala e Pulisic non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Sembra infatti obiettivamente difficile che la Juventus decida di prolungare il contratto dell'argentino adesso per poi venderlo a giugno.

Comunque sia, qualora dovesse partire l'argentino, la società bianconera potrebbe sostituirlo con Raspadori, che ha un prezzo di mercato e un ingaggio minore rispetto all'americano. Inoltre si integrerebbe molto bene con un giocatore come Dusan Vlahovic, come sta dimostrando d'altronde di saper fare al Sassuolo a supporto di un altra punta simile alla juventino come Gianluca Scamacca.

A fine stagione, inoltre, la Juventus potrebbe incontrare l'Atletico Madrid per parlare del riscatto di Morata, magari provando a ottenere uno sconto rispetto ai 35 milioni fissati nel 2020.