La Juventus è stata la protagonista indiscussa del mercato di gennaio: Gatti, Zakaria e Vlahovic rappresentano investimenti per il presente e per il futuro..

Giovani e di qualità, questa sembra essere la strategia di mercato della società bianconera che potrebbe confermarsi anche nel Calciomercato estivo. Non è un caso che si parli di un interesse concreto per Ryan Gravenberch dell'Ajax e soprattutto per Niccolò Zaniolo della Roma. Il centrocampista va in scadenza a giugno 2024 e delle recenti dichiarazioni del direttore generale della società Tiago Pinto hanno lasciato intendere che c'è la possibilità di un addio di Zaniolo a giugno.

Successivamente ci ha pensato Mourinho a sottolineare l'importanza del centrocampista per la Roma. Rimane il fatto che, in caso di offerta importante, la società romana potrebbe considerare la partenza di Zaniolo.

Moise Kean o Weston McKennie possibili contropartite tecniche per l'acquisto di Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe effettuare un altro acquisto per il centrocampo nel calciomercato estivo. Piace molto Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Il giocatore sarebbe ideale come trequartista in un 4-2-3-1, ma anche come mezzala offensiva in un'eventuale 4-3-3. Forza fisica e qualità sono le caratteristiche tecniche principali di Zaniolo, che potrebbe lasciare la Roma per circa 40 milioni di euro.

La Juventus potrebbe inserire una contropartita tecnica per diminuire l'offerta in contanti da presentare alla società giallorossa. Potrebbe essere Moise Kean il giocatore inserito nell'eventuale scambio di mercato, in tal caso la società bianconera dovrebbe aggiungere almeno 10 milioni di euro per la differente valutazione di mercato dei due cartellini.

La stessa somma sarebbe necessaria anche nell'eventualità che fosse il centrocampista Weston McKennie a essere utilizzato come contropartita tecnica per l'acquisto di Niccolò Zaniolo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un altro difensore a giugno nel caso in cui Matthijs de Ligt dovesse lasciare la società bianconera.

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini iniziano ad avere sempre più spesso problemi muscolari anche in considerazione dell'età. Per questo la società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero. Fra i giocatori che piacciono c'è Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.